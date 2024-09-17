Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes'i Anma Paylaşımında Bulundu - Son Dakika
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Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes'i Anma Paylaşımında Bulundu

Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes\'i Anma Paylaşımında Bulundu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, merhum Başbakan Adnan Menderes'in ölümünün 63. yıl dönümünde sosyal medya üzerinden anma mesajı paylaştı.

17.09.2024 10:40  Güncelleme: 10:41
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 17 Eylül 1961 tarihinde idam edilen merhum başbakan Adnan Menderes'i ölümünün 63'üncü yıl dönümünde andı.

27 Mayıs 1960 darbesinin ardından 17 Eylül 1961 yılında Başbakan Adnan Menderes idam edildi. Ölümünün 63'üncü yıl dönümünde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, merhum Başbakan Adnan Menderes için sosyal medya hesabından anma paylaşımında bulundu.

Başkan Çerçioğlu yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyet tarihimizde bir döneme damgasını vuran merhum Başbakanımız Adnan Menderes'i vefatının yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özlem Çerçioğlu, Adnan Menderes'i Anma Paylaşımında Bulundu - Son Dakika

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