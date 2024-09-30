Özlem Çerçioğlu, Gökan Zeybek\'i Ağırladı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'a gelen CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'i makamında ağırladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Zeybek, Aydın'da ki başarılı çalışmalarından dolayı Çerçioğlu'nu tebrik etti ve başarılarının devamını diledi. Başkan Çerçioğlu ise nazik ziyaretleri için Zeybek'e teşekkür etti. - AYDIN