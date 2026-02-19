Özlem Çerçioğlu'nun Yargılandığı Davada, Savcı Beraat Talep Etti - Son Dakika
Özlem Çerçioğlu'nun Yargılandığı Davada, Savcı Beraat Talep Etti

19.02.2026 18:21  Güncelleme: 22:22
Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada savcı, CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun beraatini talep etti. Diğer sanıklar ise çeşitli suçlamalarla yargılanmaya devam ediyor.

(AYDIN) – Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savcı, CHP'den AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında beraat talep ederken, Erkan Karaarslan ile bazı sanıkların "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Duruşma 11 Haziran'a ertelendi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 50 sanığın "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla yargılandığı davanın duruşmasına Aydın 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada savcılık makamı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında beraat kararı verilmesini talep etti. İş insanı Erkan Karaarslan ile bazı sanıkların ise "ihaleye fesat karıştırmak", "edimin ifasına fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı 11 Haziran erteledi.

Kaynak: ANKA

