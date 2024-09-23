Özlem Çerçioğlu\'ndan Nazilli\'ye Ziyaret

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik'i makamında ziyaret etti.

Nazilli'nin altyapı çalışmaları, sosyal projeler ve ekonomik kalkınma gibi konuların detaylı olarak ele alındığı ziyarette, yerel yönetimlerde güç birliği mesajı verildi.

Başkan Çerçioğlu'nun desteğinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Tetik, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'nun ziyaretlerinden onur duydum. Nazilli'mizin potansiyelini en üst seviyeye çıkaracak projeleri konuşmak ve şehrimizi daha iyi bir geleceğe taşımak için birlikte daha güçlü, daha yenilikçi adımlar atacağız. İlk gün olduğu gibi halkımıza en iyi hizmeti sunmak için hazırız" dedi. - AYDIN