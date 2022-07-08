Özlü "Felaketi birlikte dirlik içinde hafiflettik" - Son Dakika
Üye Girişi

Özlü "Felaketi birlikte dirlik içinde hafiflettik"

08.07.2022 12:42
Özlü "Felaketi birlikte dirlik içinde hafiflettik"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Özlü, "Kurban Bayramı'nın milletimiz ve tüm İslam aleminin esenliğine, barışına ve dirliğine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kurban Bayramı münasebetiyle yazılı mesaj yayımladı. Bayramların millet olma iradesini diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren müstesna günleri temsil ettiğini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı'nı idrak ederken ilimizde yaşadığımız sel felaketinde bir kez daha birlik ve beraberliğimizin kıymetini anladık. Devletimiz tüm birimleriyle Kurban Bayramı öncesinde bütün imkanlarını devreye sokarak yaşadığımız sorunları bertaraf etmek için birlik oldu. Düzce Belediyesi olarak tüm personelimizle üstün çaba ve özveriyle vatandaşlarımızın su sıkıntısını gidererek Kurban Bayramını omuz omuza kardeşlik duyguları içinde geçirmek için gece gündüz çalıştık.

Bu süreçte çalışmalarımızı sabırla bekleyerek bize destek veren Düzceli kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Hemşerilerimizin desteği ve birlik mesajlarıyla felaketi hafiflettik. Sel felaketinin boyutunu hafifletmek için hayatını kaybeden kepçe operatörü Okan Bayrak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder, bayramın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma ruhu ile başta Düzceliler olmak üzere ülkemizdeki bütün vatandaşlarımızın barış, huzur ve esenlik içerisinde yaşamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim." - DÜZCE

YORUMLAR
500
AK Parti Kayseri İl Teşkilatı Bayramlaştı AK Parti Kayseri İl Teşkilatı Bayramlaştı Bayburt Belediyesi'nde bayramlaşma heyecanı Bayburt Belediyesi'nde bayramlaşma heyecanı Düzce Valisi Atay, Bolu Dağı'nda bayram trafiğini denetledi Düzce Valisi Atay, Bolu Dağı'nda bayram trafiğini denetledi
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Faruk Özlü, Kurban, Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özlü 'Felaketi birlikte dirlik içinde hafiflettik' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:24 Hatalı sollama yapan otomobil, traktör yüklü kamyonetle çarpıştı! 2'si de öldü
18:17 İstanbul'da ırkçı bir şahıstan siyahi aileye ağır küfürler! Metrodaki diğer yolcular gülerek eşlik etti
18:13 Türk futbolunda radikal karar! VAR sisteminde yabancı hakem dönemi başlıyor
17:52 Cristiano Ronaldo Manchester United'ı sildi! Yeni takımı neresi olacak?
17:16 Uğur Karakullukçu ve Sofiane Feghouli sosyal medyada tartıştı: İki yüzlüsün
17:12 Japon polisi suikastın gerekçesini duyurdu: Saldırgan, Abe'nin örgütle bağlantısı olduğuna inandığı için cinayeti işledi
16:47 Premier Lig'in durdurulamayan yıldızı Jack Wilshere, 30 yaşında futbolu bıraktı
16:13 Şov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti! Baro özür bekliyor
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 18:43:00. #1.13#
SON DAKİKA: Özlü "Felaketi birlikte dirlik içinde hafiflettik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement