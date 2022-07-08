Özlü "Felaketi birlikte dirlik içinde hafiflettik"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Özlü, "Kurban Bayramı'nın milletimiz ve tüm İslam aleminin esenliğine, barışına ve dirliğine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kurban Bayramı münasebetiyle yazılı mesaj yayımladı. Bayramların millet olma iradesini diri tutan; birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren müstesna günleri temsil ettiğini kaydeden Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

"Kurban Bayramı'nı idrak ederken ilimizde yaşadığımız sel felaketinde bir kez daha birlik ve beraberliğimizin kıymetini anladık. Devletimiz tüm birimleriyle Kurban Bayramı öncesinde bütün imkanlarını devreye sokarak yaşadığımız sorunları bertaraf etmek için birlik oldu. Düzce Belediyesi olarak tüm personelimizle üstün çaba ve özveriyle vatandaşlarımızın su sıkıntısını gidererek Kurban Bayramını omuz omuza kardeşlik duyguları içinde geçirmek için gece gündüz çalıştık.

Bu süreçte çalışmalarımızı sabırla bekleyerek bize destek veren Düzceli kardeşlerime teşekkürlerimi iletiyorum. Hemşerilerimizin desteği ve birlik mesajlarıyla felaketi hafiflettik. Sel felaketinin boyutunu hafifletmek için hayatını kaybeden kepçe operatörü Okan Bayrak'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine de başsağlığı diliyorum. Bu vesileyle İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eder, bayramın getirdiği kardeşlik, dayanışma ve kaynaşma ruhu ile başta Düzceliler olmak üzere ülkemizdeki bütün vatandaşlarımızın barış, huzur ve esenlik içerisinde yaşamasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim." - DÜZCE