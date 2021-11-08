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Öztürk; "Erzurum'a hizmet için geliyorum" - Son Dakika

Öztürk; "Erzurum'a hizmet için geliyorum"

08.11.2021 09:19
Öztürk;

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başlayacak olan Birdal Öztürk, "Erzurum bizim dost ve kardeş şehrimiz. Dadaşlar diyarına hizmet etmek için geliyorum" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başlayacak olan Birdal Öztürk, "Erzurum bizim dost ve kardeş şehrimiz. Dadaşlar diyarına hizmet etmek için geliyorum" dedi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne il müdürü olarak atanan eski Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, bugün Erzurum'a gelerek mesaiye başlayacak.

Yedi yıldır Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapan ve Karadeniz ilinde bir çok uluslararası organizasyonların yapılmasına sağlayan Öztürk, Trabzon'a önemli devlet yatırımları da kazandırma gururunu yaşadı.

Yapılan rotasyon nedeniyle Erzurum'u tercih ettiğini belirten çiçeği burnunda Erzurum GSİM Müdürü Öztürk, "Rotasyon nedeniyle Erzurum'u tercih ettim. Erzurum ile Trabzon'un dostluğunu kardeşliğini dünyada bilmeyen yoktur. Ben de Dadaşlar diyarını yakından tanıdığım ve bildiğim için burayı seçtim. Amacım Erzurum'a en iyi hizmeti vermek, bunun uçun Dadaşlar diyarına geliyorum" dedi.

Taşkesenligil'e teşekkür

Eski Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil'e bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eden Birdal Öztürk, "Ben Erzurum'a gelmeden önce Fuat Bey ile de çok istişare yaptım. Kendisi ile dostluğum ve arkadaşlığım çok eskiye dayanıyor. Ben kendisine her zaman Fuat Ağabeyi diye hitap ederim. Çünkü kendi gerçekten benim ağabeyim gibidir. Ondan devralacağımız görev bayrağını zirveye taşımak için çalışacağım. Fuat ağabeyi görev yaptığı yedi yıl içinde Erzurum'da EYOF 2017 gibi dev bir organizasyonun yanı sıra çok önemli organizasyonların yapılmasında başarılı oldu. Erzurum'a önemli yatırımlar aldı. Allah nasip ederse Valimiz Okay Memiş ile görüştükten sonra Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak göreve başlayacağım" diye konuştu. - ERZURUM

Öztürk; Erzurum'a hizmet için geliyorum
Öztürk; Erzurum'a hizmet için geliyorum

DOST Partisi, Karadeniz, Trabzon, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Öztürk; 'Erzurum'a hizmet için geliyorum' - Son Dakika


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