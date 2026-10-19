Öztürk: "Muhtarlar altın çağını yaşıyor" - Son Dakika
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Öztürk: "Muhtarlar altın çağını yaşıyor"

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Öztürk: "Muhtarlar altın çağını yaşıyor"
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SAMSUN (İHA) – Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, son yıllarda yapılan iyileştirme ve düzenlemelerle muhtarların altın çağını yaşadığını söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk, son yıllarda yapılan iyileştirme ve düzenlemelerle muhtarların altın çağını yaşadığını söyledi.

19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'nda çelenk koyma töreni düzenlendi. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende muhtarlar adına konuşan Mustafa Öztürk, "Muhtarlar Günü'nün 10. yılını kutlamaktan gurur duyuyoruz. Hizmet kalitesinin artırılması ve taleplerimizin elektronik ortamda yapılabilmesi için bakanlığımız tarafından hayata geçirilen Muhtar Bilgi Sistemi, faaliyete geçtiği ilk günden itibaren çok olumlu neticeler vermeye devam etmektedir" dedi.

"Muhtarlar altın çağını yaşıyor"

Yapılan düzenlemelerle muhtarların altın çağını yaşadığını ifade eden Öztürk, "Muhtarlık müessesesinin kurumsallaşarak etkinliğinin artırılması adına devrim niteliğindeki adımlar atılırken, özlük haklarımızın iyileştirilmesiyle muhtarlık cazip hale getirilmiştir. Köy muhtarlıklarına tüzel kişiliğin tekrar verilmesi konuları en öncelikli taleplerimizdir. Mecliste komisyonlarda bekleyen yasaların bir an önce yasalaşmasını bekliyoruz. 1829'dan bugüne kadar varlığını devam ettiren önemli müessesenin dijital gelişim çağında birçok görevi ömrünü tamamlamıştır. Son yıllarda adeta altın çağını yaşayan biz muhtarlar için yapılan çalışmalar kapsamında başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımızı sunarız" diye konuştu.

Muhtarlar, anıttaki programın ardından Kıranköy Mezarlığı'nda şehitlik ziyareti gerçekleştirdi. Programa ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Eyüp Çakır ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

Kaynak: İHA
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