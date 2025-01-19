Öztürk\'ten Adalet Temsilcilerine Ziyaret

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Çevre ve Şehircilik Bilecik İl Müdürü Engin Öztürk adaletin temsilcileriyle bir araya geldi.

İl Müdürü Engin Öztürk, haftasına yeni yıl ziyaretleri kapsamında adaletin temsilcileri olan Bilecik Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Kurt'u makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında birbirleriyle fikir alışverişinde bulundu.

İl Müdürü Öztürk'ün, bir sonraki adresi ise Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gerçekleştirdiği kurum ziyaretlerinde hediye takdimin de bulundu. - BİLECİK