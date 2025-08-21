Pakistan'da Muson Yağışları Bilançosu: 730 Ölü - Son Dakika
Pakistan'da Muson Yağışları Bilançosu: 730 Ölü

21.08.2025 12:01
26 Haziran'dan beri etkili olan muson yağışları Pakistan'da 730 ölüme ve çok sayıda yaralanmaya yol açtı.

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 730'a yükseldi.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 730'a yükseldiğini açıkladı. en az bin kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Sağanak yağışların ani sellere, ev çökmelerine neden olurken çok sayıda eve de yıldırım düştü.

En az 17 kişinin hayatını kaybettiği Karaçi kentinde de muson yağışları nedeniyle eğitime ara verildi. Ülkenin en büyük kenti Karaçi ve kentin bağlı olduğu Sindh eyaleti elektrik kesintileri ve su baskınlarından etkilendi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Khyber Pakhtunkhwa'da selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Daha fazla sağanak yağışın henüz gelmediği konusunda uyarısında bulunan Şerif, Buner'deki bölge halkıyla bir araya geldi. Yalnızca Khyber Pakhtunkhwa'da 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Şerif, yüzlerce kişinin de yaralandığını sözlerine ekledi. Şerif, selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. - KARAÇİ

Kaynak: İHA

11:14
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
