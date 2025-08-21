Pakistan'da Muson Yağışları Bilançosu: 730 Ölü

Pakistan'da 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 730'a yükseldi.

Pakistan'da muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlarda bilanço ağırlaşıyor. Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Ajansı (NDMA), ülkede 26 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağışları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 730'a yükseldiğini açıkladı. en az bin kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, kayıpları arama çalışmalarının sürdüğü ifade edildi. Sağanak yağışların ani sellere, ev çökmelerine neden olurken çok sayıda eve de yıldırım düştü.

En az 17 kişinin hayatını kaybettiği Karaçi kentinde de muson yağışları nedeniyle eğitime ara verildi. Ülkenin en büyük kenti Karaçi ve kentin bağlı olduğu Sindh eyaleti elektrik kesintileri ve su baskınlarından etkilendi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Khyber Pakhtunkhwa'da selden etkilenen bölgeleri ziyaret etti. Daha fazla sağanak yağışın henüz gelmediği konusunda uyarısında bulunan Şerif, Buner'deki bölge halkıyla bir araya geldi. Yalnızca Khyber Pakhtunkhwa'da 400'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Şerif, yüzlerce kişinin de yaralandığını sözlerine ekledi. Şerif, selde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diledi. - KARAÇİ