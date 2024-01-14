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Pakistan'da on binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi - Son Dakika
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Pakistan'da on binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Pakistan'ın Karaçi kentinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların 100'üncü gününde Cemaat-i İslami (JI) Partisi tarafından organize edilen gösteri düzenlendi. Göstericiler, İsrail'in saldırılarını kınayarak, saldırıların derhal durdurulması ve Müslüman liderlere Filistin konusunda birlik olmaları çağrısında bulundu.

Pakistan\'da on binlerce kişi Filistin\'e destek gösterisi düzenledi
14.01.2024 - 19:54,
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Pakistan'ın Karaçi kentinde on binlerce kişi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 100'üncü gününde Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 100'üncü günde devam ederken, Pakistan'ın Karaçi kentinde on binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Cemaat-i İslami (JI) Partisi tarafından organize edilen gösteriye çok sayıda kadın ve çocukta destek verdi. Ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını kınayarak, saldırıların derhal durdurulması ve Müslüman liderlere Filistin konusunda birlik olmaları çağrısında bulundu.

JI Başkanı Sirajul Haq yaptığı konuşmada, İsrail'e karşı Filistin'in yanında durmanın İslam ümmetinin sorumluluğu olduğunu belirtti. - KARAÇİ

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Pakistan'da on binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi - Son Dakika
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