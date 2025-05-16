Pakistan'dan Ateşkes Kutlaması

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde, Pakistan ile Hindistan arasında sağlanan ateşkesi kutlamak ve hayatını kaybeden vatandaşları anmak için program düzenlendi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Hindistan'ın başlattığı "Sindoor Operasyonu"nun ardından sağlanan ateşkesi kutlamak ve hayatını kaybedenleri anmak için program düzenledi. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid'in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe Türkiye'de yaşayan Pakistanlı vatandaşlar katıldı.

Program, Hindistan'a karşı Pakistan ordusunun düzenlediği operasyonlardan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i konuşmalarının yer aldığı kısa kesit izletildi.

Pakistan'ın tepkisinin orantılı olduğunu belirten Büyükelçi Junaid, askeri ve sivil hedeflerin saldırıya uğramasına rağmen temkinli davranarak askeri tesisleri hariç sivil kaybı yaşanmaması için uğraş verdiklerini söyledi. Saldırılarda 21'i çocuk olmak üzere 31 sivilin hayatını kaybettiğini aktaran Junaid, Keşmir'de hiçbir sorunun çözülmediğin ve masum insanların öldürülüp ihlallerin sürdüğünü kaydetti. - ANKARA