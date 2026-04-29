Palandöken Belediyesi'nden kariyer fuarında şampiyonluk coşkusu
Palandöken Belediyesi'nden kariyer fuarında şampiyonluk coşkusu

Palandöken Belediyesi\'nden kariyer fuarında şampiyonluk coşkusu
29.04.2026 16:07  Güncelleme: 16:09
Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kariyer fuarında Palandöken Belediyesi kursiyerleri, mavi-beyaz renklerle bezeli ve Erzurumspor logosunu taşıyan özel pasta hazırlayarak şampiyonluğu kutladı.

Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen kariyer fuarında Palandöken Belediyesi kursiyerleri, mavi-beyaz renklerle bezeli ve Erzurumspor logosunu taşıyan özel pasta hazırlayarak şampiyonluğu kutladı.

Hazırlanan pasta, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, AK Parti Erzurum İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'ın katılımıyla kesildi. Protokol üyeleri ve fuar ziyaretçileri, bu sürpriz karşısında büyük bir memnuniyet yaşarken, pasta katılımcılara ikram edildi.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada Erzurumspor'un başarısının şehirde büyük bir heyecan oluşturduğunu belirterek, "Erzurumspor'umuzun şampiyonluğu şehrimize tarifsiz bir sevinç yaşattı. Kültür merkezlerimizde eğitim gören kursiyerlerimizin hazırladığı bu anlamlı sürpriz ise bizleri ayrıca gururlandırdı. Protokol üyelerimizle birlikte bu özel pastayı keserek katılımcılarımızla paylaştık. Meslek edinen kursiyerlerimizin ortaya koyduğu emek ve yetenek ile Erzurumspor sevgisiyle hazırlanan bu güzel jest her türlü takdiri hak ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, kursiyerlerimizi gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Şampiyonluk coşkusunun fuar alanına taşındığı etkinlik, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılanırken, ortaya çıkan görüntüler günün en dikkat çeken anları arasında yer aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Palandöken Belediyesi'nden kariyer fuarında şampiyonluk coşkusu - Son Dakika

SON DAKİKA: Palandöken Belediyesi'nden kariyer fuarında şampiyonluk coşkusu - Son Dakika
