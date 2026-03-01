Palandöken'de Buz Tırmanışı Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Palandöken'de Buz Tırmanışı Eğitimi

01.03.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmirli dağcı adayları Palandöken'de buz tırmanışı eğitimi aldı, uygulamalar zorlu doğa şartlarında yapıldı.

Erzurum'un kış sporları merkezi Palandöken, bu kez Türkiye'nin farklı bir kentinden gelen dağcı adaylarını ağırladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu İzmir İl Temsilciliği tarafından İzmirli sporculara yönelik düzenlenen buz tırmanışı eğitimi, Palandöken IcePark'ta gerçekleştirildi.

Toplam 23 sporcu, bu eğitim için İzmir'den Erzurum'a geldi. Program kapsamında 4 antrenör görevlendirildi.

İki gün süren uygulama etabına geçmeden önce, eğitimin teorik dersleri haftanın ilk günlerinde tamamlandı. Katılımcılar, teknik bilgi, güvenlik prosedürleri ve buz tırmanışına özgü ekipman kullanımı konusunda kapsamlı bir hazırlık sürecinden geçti.

Buz tırmanışı eğitimi, dağcılık branşında alınması gereken modüllerin beşincisini oluşturuyor. Sporcuların bu aşamaya gelebilmesi için sırasıyla yaz temel dağcılık, kış temel dağcılık, tek ip boylu kaya tırmanışı ve çok ip boylu tırmanış eğitimlerini başarıyla tamamlamış olmaları gerekiyor. Bu yönüyle buz tırmanışı, teknik yeterlilik ve disiplin açısından kritik bir eşik olarak kabul ediliyor.

Palandöken IcePark'ta gerçekleştirilen uygulama eğitimlerinde sporcular; buz üzerinde lider tırmanış, emniyet alma, istasyon kurma ve kontrollü iniş teknikleri üzerine çalıştı. Zorlu doğa şartlarında yapılan antrenmanların ardından sporcular sınava girecek ve modülü başarıyla tamamlayanlar eğitim sürecini bir üst seviyeye taşıyacak.

Eğitim programında, Sedat Taş (Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş, Muharebe Arama Kurtarmacı (MAK), 3. Kademe Dağcılık Antrenörü), Nurullah Teke (Emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş, Muharebe Arama Kurtarmacı (MAK), 3. Kademe Dağcılık Antrenörü), Tekin Toprak (Beden Eğitimi Öğretmeni, 3. Kademe Kıdemli Dağcılık Antrenörü) ve Halenur Yontan (Diş Hekimi, Arama Kurtarmacı, Dağcılık Antrenörü) görev alıyor.

Organizasyon, Palandöken'in yalnızca kayak turizmiyle değil, ekstrem sporlar ve profesyonel dağcılık eğitimleriyle de öne çıkan bir merkez olduğunu bir kez daha ortaya koydu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Palandöken'de Buz Tırmanışı Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:23
Hamaney’in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
Hamaney'in ölümü sonrası halk intikam yeminleri ediyor! Kendilerini yumruklayarak ağıt yaktılar
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
07:42
İran’da Hamaney’in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi’ne “siyah sancak“ çekildi
İran'da Hamaney'in ölümü sonrası İmam Rıza Türbesi'ne "siyah sancak" çekildi
07:35
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv’de sirenler çalıyor
İran yeni saldırı dalgası başlattı, Tel Aviv'de sirenler çalıyor
06:56
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak İşte yaşanacak sürecin detayları
Hamaney öldü, peki şimdi ne olacak? İşte yaşanacak sürecin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 09:40:24. #7.12#
SON DAKİKA: Palandöken'de Buz Tırmanışı Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.