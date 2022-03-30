Palandöken'de camiler Ramazan'a hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Palandöken'de camiler Ramazan'a hazır

30.03.2022 15:43
Palandöken'de camiler Ramazan'a hazır

Palandöken Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde Ramazan ayı öncesinde ilçede bulunan camilerin tamamında genel temizlik yaptı.

Palandöken Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde Ramazan ayı öncesinde ilçede bulunan camilerin tamamında genel temizlik yaptı. Tam teşekküllü iç ve dış mekan temizliği yapan belediye ekipleri, camileri Ramazan ayına hazır hale getirdi.

Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, "Temizlik imanımızın Gereğidir" diyerek, bu imani dikkat ve hassasiyet içerisinde ilçede bulunan camilerin tamamında temizlik faaliyeti yürüttüklerini dile getirdi. Başkan Sunar, "İlçemizde camilerin temizlik ve hijyen hizmeti, belediyemiz tarafından en titiz şekilde sağlanıyor. Ramazan ayının gelmesiyle çok daha detaylı bir temizlik çalışması başlattık. İlçemizdeki camilerin tamamını Ramazan ayına hazır hale getirdik." dedi

Palandöken Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlamında farkındalık oluşturan bir belediye olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Sunar, "Sosyal belediyecilik faaliyetlerimiz çerçevesinde vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda ibadetlerini yerine getirmeleri için hassasiyet gösteriyoruz. Faaliyetlerimize dönük çok sayıda, çalışma azmimizi ve şevkimizi artıran mesajlar alıyoruz. Bu vesileyle çalışmalarımıza takdir içerikli yorumlarda bulunan ilçemiz sakinlerine teşekkür ediyor, mübarek Ramazan ayı coşkularını paylaşıyorum." diye konuştu. - ERZURUM

Palandöken'de camiler Ramazan'a hazır
Palandöken'de camiler Ramazan'a hazır

YORUMLAR
500
Suluova'da ramazan pidesi fiyatı açıklandı Suluova'da ramazan pidesi fiyatı açıklandı Gaziosmanpaşa'da 5 bin aileye 'Bizim Esnaf Alışveriş Kartı' dağıtıldı Gaziosmanpaşa'da 5 bin aileye 'Bizim Esnaf Alışveriş Kartı' dağıtıldı

Muhammet Sunar, Ramazan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Palandöken'de camiler Ramazan'a hazır - Son Dakika


Son Dakika
16:05 Almanya'da enflasyon, aylık bazda yüzde 2,5 yükseldi!
15:52 İYİ Parti'nin A takımında kapsamlı bir değişime gidildi! Listede Ağıralioğlu yer almadı
15:40 Görev başında cinsel ilişkiye girerken görüntülenen ABD'li polis memuru istifa etti
15:27 ABD'den gelen anket sonuçlarına göre Donald Trump, Joe Biden'ın 6 puan önünde
15:22 Çöp konteynerine bebeğini atmıştı! O anneden korkunç savunma: Eşim çocuk istemeyince doğurup çöpe attım!
15:19 Bergen filminin başrol oyuncuları, tarım işçisi kadınlarla birlikte filmi izledi
15:14 İBB Başkanı İmamoğlu deprem uyarısında bulundu: 200 bine yakın bina orta ve ağır risk taşıyor
15:11 MHK'nın görevden aldığı Cüneyt Çakır'ı İsviçre kapıyor: Gel, bizim maçları yönet!
15:06 KDV indirimi öncesi zam yapan fırsatçılara üst düzey gözdağı! Bakan Muş: Cezaları ağır olacak!
15:01 Kemal Kılıçdaroğlu Manisa'da traktör konvoyu ile karşılandı! Çiftçiler Kılıçdaroğlu'na mazot fiyatlarından dert yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 16:13:11. #1.13#
SON DAKİKA: Palandöken'de camiler Ramazan'a hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement