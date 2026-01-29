Palandöken\'de Camiler Ramazan ayına hazırlanıyor

Palandöken Belediyesi tarafından camilerde başlatılan temizlik çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Ramazan ayı öncesinde, kırsal mahalleler dahil olmak üzere toplam 86 camide yürütülen kapsamlı temizlik faaliyetleri kapsamında 72 camide çalışmalar tamamlandı. Her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen bu çalışmalarla camiler, Ramazan ayına hazır hale getiriliyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında camilerin halıları yıkanarak, iç mekanlarında detaylı temizlik işlemleri yapılıyor. Ayrıca şadırvanlar, abdesthaneler ve lavabolar titizlikle temizlenip dezenfekte edilirken, cami bahçelerinde çevre düzenlemesi ve temizlik çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Camilerde yürütülen temizlik faaliyetlerini inceleyen Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, yapılan çalışmalarla vatandaşların ibadetlerini daha temiz, huzurlu ve sağlıklı ortamlarda yerine getirmelerinin hedeflendiği ifade ederek, tüm camilerde temizlik faaliyetlerinin Ramazan ayı başlamadan önce tamamlanacağını bildirdi. Başkan Sunar ayrıca, yürütülen çalışmaların yalnızca Ramazan ayı öncesiyle sınırlı olmadığını, belirli aralıklarda düzenli olarak sürdürüldüğü belirtti.

Başkan Sunar, "15 kişilik bir ekiple ilçemiz genelinde camilerimizde genel temizlik faaliyeti yürütüyoruz. En ince ayrıntısına kadar camilerimiz temizleniyor, dezenfekte ediliyor. İnancımız, temizliği, düzeni ve sorumluluğu esas alır. Yürüttüğümüz bu çalışmalar, hem Rabbimize karşı vazifemizin hem de topluma duyduğumuz saygının bir yansımasıdır. Bu bilinçle ve bir ibadet anlayışıyla bu vazifemizi yerine getiriyoruz. Hassasiyetle çalışan temizlik ekibimize teşekkür ediyor, Ramazan ayının ilçemiz halkına, şehrimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı. - ERZURUM