Palandöken'de Taksi Durakları Sıcacık Yuvaya Dönüştü

05.02.2026 15:55  Güncelleme: 15:57
Palandöken Belediyesi, kış şartlarına dayanıklı modern taksi durakları inşa ederek hem taksici esnafına hem de vatandaşlara konfor sağladı. Yeni duraklar, sağlık ve sosyal ihtiyaçlar için gerekli alt yapıyı sunarak, esnaf ve yolcuların yaşam kalitesini artırdı.

Palandöken Belediyesi tarafından ilçe genelinde geçtiğimiz yıl baştan sona yenilenen taksi durakları, Erzurum'un sert kış şartlarında taksici esnafına ve vatandaşlara büyük konfor sağladı. Modern, güçlü ısıtma sistemi ve yalıtımlı yapısıyla dikkat çeken duraklar, sosyal bir yaşam alanı olma özelliği taşıyor.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar'ın talimatlarıyla hayata geçirilen çalışma kapsamında, ilçe genelindeki taksi durakları daha güvenli, estetik ve kullanışlı bir görünüme kavuşturuldu. Yenilenen duraklar sayesinde hem esnafın çalışma şartları iyileştirildi hem de vatandaşların bekleme süreci daha konforlu hale getirildi.

Esnaftan Başkan Sunar'a Teşekkür

Daha önce elektrikli sobalarla ısınmaya çalıştıklarını ve durakların sağlıksız yapısı nedeniyle soğuğu her yönden hissettiklerini dile getiren taksici esnafı, yeni duraklarla birlikte büyük bir rahatlama yaşadıklarını belirtti. Taksici esnafı Yaşar Yıldız, yenileme öncesi şartların son derece zor olduğunu belirterek şunları söyledi: "Yenileme çalışmaları öncesinde yaklaşık 2 metrekarelik, dar ve kullanışsız bir alanda hizmet veriyorduk. Elektrikli ısıtıcılarla ısınmaya çalışıyorduk ancak bu yeterli olmuyordu. Sayın Muhammet Sunar Başkanımızın girişimleriyle modern, geniş ve her ihtiyaca cevap veren bir taksi durağına kavuştuk. Lavabosu, WC'si, mutfağı ve doğalgazlı ısıtma sistemi var. Artık hem ısınıyoruz hem de ibadetimizi huzur içinde yerine getirebiliyoruz. Gerçekten dört dörtlük bir hizmet. Başkanımızı her namazımızda dualarımızda anıyoruz. Allah razı olsun."

"Duraklarımız Ev Konforunda"

Bir diğer taksici esnafı Murat Otcu ise daha önce çok küçük alanlarda zor şartlar altında çalıştıklarını belirterek, yapılan yenilemeyle birlikte ev konforunda, sıcak ve kullanışlı duraklara sahip olduklarını söyledi. Otcu, "Günlük ihtiyaçlarımızı duraktan çıkmadan karşılayabiliyoruz. Hem biz esnaflar hem de müşterilerimiz için büyük bir rahatlık sağlandı. Bu düşünceli hizmet için Başkanımız Sayın Muhammet Sunar'a teşekkür ediyorum." dedi. Taksici esnafı Erdoğan Asiltürk ise yapılan durakların sunduğu imkanlara dikkat çekerek şunları ifade etti: "Eskiden sağlıksız ve yetersiz alanlarda hizmet veriyorduk. Şimdi ise doğalgazla ısınan, sıcak suyu olan, mutfağı bulunan modern duraklarımız var. Yemek yapabiliyor, çayımızı demleyebiliyor, araçlarımızı sıcak suyla yıkayabiliyoruz. Ayrıca abdestimizi ve namazımızı çok daha rahat bir ortamda yerine getiriyoruz. Sosyal anlamda da birlikteliğimizi artıran bu duraklar için Başkanımızdan Allah razı olsun."

"Bu Sıcak Ortamda Başkanımızı Ağırlamak İstiyoruz"

Taksici esnafı Alper Aydınoğlu da yeni durakların yalnızca bir bekleme alanı değil, aynı zamanda sosyal bir yaşam alanına dönüştüğünü belirterek, "Mutfağımız sayesinde kendi yemeğimizi yapabiliyoruz. Herkes bildiği yemeği yapıyor, birlikte paylaşıyoruz. Samimi ve huzurlu bir ortam oluştu. Bu imkanları bize sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Muhammet Sunar'a gönülden teşekkür ediyoruz. En kısa zamanda kendisini de durağımızda misafir etmek istiyoruz." dedi.

Başkan Sunar: "Herşey Palandökenliler İçin"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ise, esnaf odaklı hizmet anlayışıyla hareket ettiklerini vurguladı. Başkan Sunar, "Şehrimizde kış şartları oldukça ağır geçiyor. Biz de esnafımızın ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, kalıcı ve konforlu çözümler üretiyoruz. Taksici esnafımızın daha sağlıklı şartlarda hizmet vermesi, vatandaşlarımızın da güvenli ve sıcak ortamlarda bekleyebilmesi bizim için önemli." diyerek, sosyal belediyecilik anlayışıyla esnaf ve vatandaşların yaşamını kolaylaştıran projelerin önümüzdeki süreçte de sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

