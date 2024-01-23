Palandöken İlçesi Güvenlik Toplantısı Yapıldı

Palandöken İlçesi Güvenlik Toplantısı, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında yapıldı.

İlçe genelindeki asayiş ve güvenlik konularının gündeme geldiği toplantıda bir çok mesele masaya yatırıldı. Vali Mustafa Çiftçi başkanlığındaki Palandöken İlçesi Güvenlik Toplantısı'na İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Metin Düz ve diğer yöneticileri katıldı. - ERZURUM