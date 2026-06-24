PalanExtreme "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla devam ediyor - Son Dakika
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PalanExtreme "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla devam ediyor

PalanExtreme "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla devam ediyor
24.06.2026 09:14  Güncelleme: 09:19
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Terörsüz Türkiye vizyonuyla düzenlenen PalanExtreme doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu, Hınıs ilçesinde koşu ve kaya tırmanışı yarışlarıyla sürdü. 6 ülkeden 160 sporcu katıldı.

"Terörsüz Türkiye" vizyonuyla düzenlenen uluslararası doğa ve ekstrem sporlar organizasyonu PalanExtreme, Hınıs ilçesinde gerçekleştirilen koşu ve kaya tırmanışı yarışlarıyla devam etti.

İçişleri Bakanlığının himayelerinde, RTÜK, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübünün desteğiyle Hınıs ilçesinde gerçekleştirilen organizasyonda 6 ülkeden 160 sporcu mücadele veriyor. PalanExtreme'nin üçüncü gününde ilçede düzenlenen yaklaşık 2 kilometrelik koşu yarışına katıldı, ardından güvenlik önlemleri eşliğinde 20 metre yüksekliğindeki kaya duvarında tırmanış parkurunu tamamladı.

"İlçenin tanıtımına katkı yapacak"

Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, PalanEkstrem'in ikinci yılında, Erzurum'un güney ilçelerinde 'Terörsüz Türkiye' mottosuyla ekstrem spor etkinlikleri gerçekleştirildiğini belirterek, "Bugün organizasyonun üçüncü günü ve üçüncü ayağı Hınıs ilçemizde yapılıyor. Sayın İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi'nin himayelerinde bu programlar gerçekleştiriliyor. Özellikle etkinliklerin güney ilçelerinde yapılmasını istiyordu. Bu bölgeler bazı sebeplerden dolayı geçmişte mahrum kalmış, insanların gelmek istemediği bölgelerdi. Artık günümüzde herkesin rahatça gezebildiği, doğal güzelliklerini görebildiği bölgeler haline geldiler. Bu kapsamda da gördüğünüz gibi hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen üniversite öğrencileri, bugün ilçemizde başlangıç koşusuyla birlikte yarışmalara başlayacaklar. İki gün boyunca Hınıs ilçemizde olacaklar. Buralar gerçekten saklı kalmış güzellikleriyle kıymetli bir bölge. Kanyonlarımızla, tarihi alanlarımızla önemli bir bölgeyiz " dedi.

"Hınıs'taki kaya tırmanışı bir başkaydı "

Organizasyona katılan Uludağ Üniversitesi öğrencisi, yaptığı açıklamada, "PalanExtreme yarışmasının bugün 3. gün 3. etabındayız. İlk iki etap muhteşem geçmişti ama kaya tırmanışı bambaşka bir etap olmuş. Kızlar arasında zirveye çıkan ilk kişi olmak beni gururlandırdı. Benden sonra takım arkadaşım da aynı başarıyı sürdürdü. Umarım bugün birinci oluruz. Bütün etaplar çok heyecanlıydı ama özellikle Hınıs'taki kaya tırmanışı bir başkaydı" şeklinde konuştu.

"Kamp ortamları da güzel"

Reyhan Pehlivan ise "Doğa sporları yarışı olduğunu duyunca heyecanla katılmak istedik ve ekibimle geldik. Bugün PalanEkstrem'in 3. gününde Hınıs'tayız. Dün uzun mesafe koşu iyi geçti. Bugün de 2 kilometrelik bir koşu vardı. Bu da bizim için çok güzel geçti. Kaya tırmanışında da kendimize çok güveniyoruz. Çok iyi geçeceğine inanıyoruz. Kamp ortamları da güzel. Gayet mutluyuz şu an ve güzel geçiyor. Eğleniyoruz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel PalanExtreme 'Terörsüz Türkiye' vizyonuyla devam ediyor - Son Dakika

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