Palmiye Ağacına Çarpan Araçtaki Yaralı - Son Dakika
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Yerel

Palmiye Ağacına Çarpan Araçtaki Yaralı

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Manavgat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, palmiye ağacına çarptı; yolcu yaralandı.

08.02.2025 10:18
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Palmiye ağacına çarpan otomobilin plakası ağaca yapıştı: Feci kaza kamerada

ANTALYA - Manavgat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu palmiyeye çarpan otomobilde bulunan yolcu yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin plakası çarptığı ağaca yapıştı.

Kaza; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Titreyengöl istikametine seyir halindeki Fatma Yaren K.'nın kullandığı 06 FJ6180 plakalı Hyundai marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yolun sağındaki kaldırıma ardından da refüjde bulunan palmiye ağacına çarptı. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedilen kazada, hurdaya dönen otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Ş. yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası otomobil hurdaya dönerken çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön tarafından bulunan plaka palmiye ağacına adeta çivilendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Palmiye Ağacına Çarpan Araçtaki Yaralı - Son Dakika

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