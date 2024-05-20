Palu\'da kamelyalar örf ve adetlere uygun kullanılmadığı için kaldırdı

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Elazığ'ın Palu ilçesinde bir mesire alanı içerisinde bulunan kamelyalar, örf ve adetlere uygun kullanılmadığı için kaldırdı.

Palu Belediyesi tarafından geçtiğimiz dönemde Murat Nehri kenarına Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya Çelik Mesire alanı oluşturuldu. Vatandaşların piknik yaptığı ve eğlendiği mesire alanında bulunan kamelyalar yeni gelen belediye tarafından örf ve adetlere uygun kullanılmadığı için kaldırdı. İlçe halkı duruma tepki gösterdi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada ise "İlçemiz için önemli bir yere sahip olan Mahmut Samini Hazretleri Türbesi yerleşkesi içinde yer alan Şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Kaya mesire alanı toplum yapımıza, örf ve adetlerimize uygun kullanılmadığı ve inanç turizmimizin tam anlamıyla hizmet verebilmesi için yine şehidimizin adını taşıyarak hatıra ormanına dönüştürülecektir. Mevcut mesire alanında bulunan oyun parkları ve çardaklar sayısı arttırılarak 'ÇIRÇIR' diye bilinen mesire alanımıza taşınıp mesire alanlarımız daha da genişletilerek en kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacaktır" denildi. - ELAZIĞ