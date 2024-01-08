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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kazıkbeli Savaşı'nın 876. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı - Son Dakika
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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kazıkbeli Savaşı'nın 876. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 1148 yılında Anadolu'nun Türk yurdu olmasında önemli rol oynayan Kazıkbeli Zaferi'nin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, Türk Milleti olarak tarih sayfalarımıza baktığımızda her bir sayfamızda bir gurur olduğunu belirterek, Kazıkbeli Zaferi'nin bir Denizlili olarak ayrı bir gurur olduğunu ifade etti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kazıkbeli Savaşı\'nın 876. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı
08.01.2024 - 11:33,
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Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kazıkbeli Savaşı'nın 876. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Başkan Örki, "Türk Milleti olarak, tarih sayfalarımıza baktığımızda her bir sayfamızda bir gurur var. Haçlı ordularının Denizli topraklarında darmadağın edildiği Kazıkbeli Zaferi de, bir Denizlili olarak bizim için de ayrı bir gururdur" dedi.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 1148 yılında Anadolu'nun Türk yurdu olmasında önemli rol oynayan zaferlerden biri olan Kazıkbeli Zaferi'nin yıl dönümünde bir mesaj yayımladı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, zaferle ilgili mesajında, "Pamukkale ilçe sınırları içinde yer alan Cankurtaran'da 1148 yılında yaşanan Kazıkbeli Savaşı, Türk Milleti'nin altın harflerle yazılmış zaferlerinden bir tanesidir. Türk Milleti olarak tarihimizle her daim gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz. Türk Milleti olarak, tarih sayfalarımıza baktığımızda her bir sayfamızda bir gurur vardır. Haçlı ordularının Denizli topraklarında darmadağın edildiği Kazıkbeli Zaferi de, bir Denizlili olarak bizim için de ayrı bir gururdur. Kazıkbeli Savaşı 7-8 Ocak 1148'de ilçemizin Cankurtaran mevkiinde başlayıp Acıpayam ovasına açılan geçitte yapılmış ve aziz milletimizin zaferi ile sonuçlanmış. Bazı kaynaklara göre yaklaşık 150 bin haçlı askerine karşı gerçekleşen bu savaş, II. Haçlı Seferine karşı kazanılan zaferlerden biri olarak tarihe geçmiştir. Denizli'de yaşanan ve Anadolu'nun Türk yurdu olmasında büyük rol oynamıştır. Geçmişten bugüne, Türk Milleti olarak birlik ve beraberlik içinde, her zorluktan zaferle çıkmasını bildik. Bunun bundan sonra da böyle olacağına inancım tamdır. Bu düşüncelerle, başta Kazıkbeli Savaşı'nda şehitlik mertebesine ulaşmış olan atalarımız olmak üzere, vatanımız, bayrağımız uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve saygıyla anıyor, gazilerimize saygılarımızı sunuyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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Avni Örki, Pamukkale, Denizli, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kazıkbeli Savaşı'nın 876. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kazıkbeli Savaşı'nın 876. yıl dönümünde bir mesaj yayımladı - Son Dakika
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