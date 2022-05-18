Pamukkale Belediyesi'nin Kızılay'a desteği sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pamukkale Belediyesi'nin Kızılay'a desteği sürüyor

18.05.2022 15:33
Pamukkale Belediyesi'nin Kızılay'a desteği sürüyor

Pamukkale Belediyesi, Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyalarına desteğini sürdürüyor.

Pamukkale Belediyesi, Türk Kızılay'ının kan bağışı kampanyalarına desteğini sürdürüyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Pamukkale Belediyesi olarak, tüm çalışanlarımızla birlikte Kızılay'ımıza desteğimizi her zaman olduğu gibi sürdürüyoruz" dedi.

Türk Kızılay'ının 'Sensiz Olmaz' sloganıyla yürüttüğü ülke genelindeki kan bağışı kampanyasına Pamukkale Belediyesi çalışanları kan bağışında bulunarak destek verdi. Kızılay Kan Bağışı tırı, Pamukkale Belediyesi'nin YSE'deki ana hizmet binasında açıldı. Belediye çalışanları da gün içerisinde mesailerini aksatmadan gönüllülük esasıyla kan bağışında bulundular. Pamukkale Belediye personeli, Belediye Başkanı Avni Örki'nin Kızılay'a her zaman destek vermesinden dolayı mutlu olduklarını ederek, işlerini aksatmadan gönüllü olarak kan bağışında bulunmanın huzurunu yaşadıklarını söylediler. Ayrıca kan bağışında bulunan çalışanlar, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye Kızılay'a verdiği destekten dolayı teşekkür ettiler.

"Kızılay destek vermekten mutluyuz"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kan bağışının gerçekten önemli olduğunu ifade ederek, "Pamukkale Belediyesi olarak Türk Kızılay'ına desteğimiz her zaman sürecektir. Belediye çalışanlarımız kan bağışı tırının YSE'deki ana hizmet binamızda olmasından da oldukça memnun. İşlerini aksatmadan gönüllülük esasına göre kolaylıkla kan bağışında bulunabiliyorlar. Çalışanlarımızın ilgisi oldukça güzel. Bazen belediyemize gelen vatandaşlarımızdan da kan bağışında bulunan oluyor. Kan bağışını gerçekten önemsemek gerekiyor. Sonuçta bir canın kurtulmasına destek olunuyor. İnsanlık vazifelerimizden biri diye düşünüyorum. Hayat kurtarmaya yardımcı oluyoruz. Bu düşüncelerle herkesi sağlıkları elverdikçe kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesi'nin Kızılay'a desteği sürüyor
Pamukkale Belediyesi'nin Kızılay'a desteği sürüyor
Pamukkale Belediyesi'nin Kızılay'a desteği sürüyor
Pamukkale Belediyesi'nin Kızılay'a desteği sürüyor

YORUMLAR
500
Kan bağışı yapana spor ayakkabısı hediye edileceği açıklandı, binlerce kişi saatlerce güneşin altında bekledi Kan bağışı yapana spor ayakkabısı hediye edileceği açıklandı, binlerce kişi saatlerce güneşin altında bekledi Kan bağışı yapanlara spor ayakkabı hediye Kan bağışı yapanlara spor ayakkabı hediye
Kaynak: İHA

Kan Bağışı, Pamukkale, Kızılay, Türk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pamukkale Belediyesi'nin Kızılay'a desteği sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Beklenen sağanak yağmur hayatı durma noktasına getirdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı!
17:30 1. Lig'e yükselen Sakaryaspor'da Tuncay Şanlı dönemi sona erdi
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 18:21:08. #1.11#
SON DAKİKA: Pamukkale Belediyesi'nin Kızılay'a desteği sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement