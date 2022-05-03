Şırnak dağlarında huzurla birlikte pancar toplayan vatandaşlar kamp kuruyor - Son Dakika

Şırnak'ta bahar aylarında geçim kaynağı olan pancar için kilo metrelerce yol giden köylüler, gece kamp kurup gündüz pancar topluyor. Pancar için günlerce dağlarda atlarıyla beraber dolaşan vatandaşlar, topladıkları pancarları köye getirip satıyor.

Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla beraber bölgeden teröristlerin izleri silindi. Bahar aylarında dağlara çıkan yöre halkı, gece kalıp ertesi gün pancar toplayarak evlerine dönüyor. Uçkun, mantar, gergedan otu ve daha bir çok çeşit endemik bitki türünü toplayıp satan köylüler, dağların geçim kaynağı haline geldiğini söylüyor.

Kilosunu 10 liradan satarak aile geçimine katkıda bulunan gençler, huzur ve güvenliğin sağlandığı dağlarda kamp yapıp çadır açıyor. Gece dağda kalıp sabahın ilk ışıklarıyla beraber pancar toplamak için atlarına binen vatandaşlar, saatlerce pancar topluyor. Güneydoğu illerinde bahar aylarında yetişen endemik bitki türü olan pancarları toplayıp satan köylüler, atlara yükledikleri kilolarca pancarı kilometrelerce yol yürüyerek köye indiriyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin de aralarında bulunduğu 13 kişilik kafile aldıkları izinler sonrası 2 bin rakımlı Tanin Dağına çıktı. Burada kamp kurup pancar toplayan köylülerin zorlu bir gününü görüntüledi. Vatandaşlardan Mehmet Gökçe, yıllardır bölgede bahar aylarında pancar toplamak için dağlara çıktıklarını söyledi. Çok yorucu bir iş olduğunu ifade eden Gökçe, hem zevkli oluyor hem de okul harçlığı çıkarttıklarını kaydetti. Gökçe, "15 kilo metre yol kat edip dağa çıktık. Burada kamp kurduk. Dünden beri buradayız. Şimdi atları hazırlayıp dağa çıkacağız burada pancarları toplayıp atlarımıza yükleyeceğiz, daha sonra köye gideceğiz. Yol çok uzak olduğu için bir gün öncesinden geliyoruz. Ateş yakıyoruz, vakit çok güzel geçiyor. Korkmuyoruz, artık eskisi gibi değil. Her tarafta huzur var. Pancarı kurutup kilosunu 10 liradan satıyoruz" dedi. - ŞIRNAK