Pandemide 70 Yıllık Serenderi Yenilediler

Rize'nin Pazar ilçesinde görev yapan öğretmen çift, pandemi döneminde yerleştikleri köyde bulunan yaklaşık 70 yıllık serenderi büyük bir emekle restore ederek, göz kamaştıran bir yaşam alanına dönüştürdü.

Rize'de yaşayan Muzaffer Sümer ve Derya Sümer, pandemi sürecinde doğayla iç içe bir yaşam sürme hayaliyle köye yerleşme kararı aldı. Pazar ilçesine bağlı Suçatı köyünde uzun süredir kullanılmayan yaklaşık 70 yıllık serenderi gözlerine kestiren çift, kolları sıvayarak restorasyon çalışmalarına başladı. Karadeniz'in geleneksel mimari dokusuna sadık kalınarak gerçekleştirilen çalışmalarda, tarihi yapının orijinalliği titizlikle korundu. Serenderin iç dekorasyonundan mobilyalarına kadar birçok detay, öğretmen çiftin kendi el emeği ve göz nuruyla hazırlandı. Yoğun uğraşlar sonucunda adeta yeniden doğan tarihi yapı, sıcak ve huzurlu bir yaşam alanına dönüştürüldü.

70 yıllık serenderin çürümesine göz yummak istemediklerini dile getiren Derya Sümer, "Bu serender, 70 yıllık bir serender. Önceden 200 metre yukarıda olan bir serenderi kayınpederim buraya taşımış. Ben de çürümesine müsaade etmedim ve yeniledik. İçini de kendimiz dekore ettik. Kendimize bir hobi evi yaptık. Her şeyine dokunduk, yani her yerinde bir dokunuşumuz var. Gelip dinlenme köşemiz oldu, arkadaşlarımızla sohbet etme köşesi oldu. Serenderimizi de çok seviyoruz. Alt katı mutfak olarak kullanıyoruz, üst katı da oturma salonu gibi. Yani toplam 25 metrekare bir ev gibi düşünün burayı verandasıyla birlikte. Üç katlı bir ev gibi oldu bizim için, hobi evi. Geliyoruz, kalıyoruz, eğleniyoruz, sohbet ediyoruz, kesiyoruz, biçiyoruz, dikiyoruz, her şeyi yapıyoruz burada" dedi.

Serenderin daha önce yüksek bir tepede olduğunu ve sonrasında babası tarafından şuan bulunduğu bölgeye indirildiğini ifade eden Muzaffer Sümer ise, "İlk kuruluşundan bu yana 70 yıllık bir süresi var. Serender, o zaman yerleşim yerleri biraz daha tepelerdeydi köyün. Buradan yaklaşık 200-250 metre daha yukarılardaydı. Oradan babam 30 yıl önce buraya taşıdı, daha aşağıya taşıdı. ve serender mantığıyla kullanılıyordu. İşte bu pandemi dönemiyle beraber biz bu serenderin aslında artık kendini taşıyamayacak halde olduğunu, kasnaklarının, taşıyıcı kasnaklarının zarar gördüğünü, çürümeye başladığını fark edince yaptırdık, restore ettik. Dışından anlaşılmıyor ama iç kısmını bayağı bir değiştirdik. Eşimin de anlattığı gibi hobi evine çevirdik. Kendi zevkleriyle, kendi uğraşıyla, hobisiyle, ileri dönüşüm iştahıyla yaptığı bütün malzemeleri buraya getiriyor. Burada bir havaya soktu onları, burada bir kullanılır hale getirdi. Beraberce burada eğleniyoruz. Dostlarımız geliyor, onlarla zaman geçiriyoruz. Bizim için fevkalade zaman geçirecek, tat aldığımız, keyif aldığımız bir yer oldu" şeklinde konuştu. - RİZE