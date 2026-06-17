Pandemide 70 Yıllık Serenderi Yenilediler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Pandemide 70 Yıllık Serenderi Yenilediler

Pandemide 70 Yıllık Serenderi Yenilediler
17.06.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de öğretmen çift, pandemi döneminde köydeki eski serenderi restore ederek huzurlu bir yaşam alanı oluşturdu.

Rize'nin Pazar ilçesinde görev yapan öğretmen çift, pandemi döneminde yerleştikleri köyde bulunan yaklaşık 70 yıllık serenderi büyük bir emekle restore ederek, göz kamaştıran bir yaşam alanına dönüştürdü.

Rize'de yaşayan Muzaffer Sümer ve Derya Sümer, pandemi sürecinde doğayla iç içe bir yaşam sürme hayaliyle köye yerleşme kararı aldı. Pazar ilçesine bağlı Suçatı köyünde uzun süredir kullanılmayan yaklaşık 70 yıllık serenderi gözlerine kestiren çift, kolları sıvayarak restorasyon çalışmalarına başladı. Karadeniz'in geleneksel mimari dokusuna sadık kalınarak gerçekleştirilen çalışmalarda, tarihi yapının orijinalliği titizlikle korundu. Serenderin iç dekorasyonundan mobilyalarına kadar birçok detay, öğretmen çiftin kendi el emeği ve göz nuruyla hazırlandı. Yoğun uğraşlar sonucunda adeta yeniden doğan tarihi yapı, sıcak ve huzurlu bir yaşam alanına dönüştürüldü.

70 yıllık serenderin çürümesine göz yummak istemediklerini dile getiren Derya Sümer, "Bu serender, 70 yıllık bir serender. Önceden 200 metre yukarıda olan bir serenderi kayınpederim buraya taşımış. Ben de çürümesine müsaade etmedim ve yeniledik. İçini de kendimiz dekore ettik. Kendimize bir hobi evi yaptık. Her şeyine dokunduk, yani her yerinde bir dokunuşumuz var. Gelip dinlenme köşemiz oldu, arkadaşlarımızla sohbet etme köşesi oldu. Serenderimizi de çok seviyoruz. Alt katı mutfak olarak kullanıyoruz, üst katı da oturma salonu gibi. Yani toplam 25 metrekare bir ev gibi düşünün burayı verandasıyla birlikte. Üç katlı bir ev gibi oldu bizim için, hobi evi. Geliyoruz, kalıyoruz, eğleniyoruz, sohbet ediyoruz, kesiyoruz, biçiyoruz, dikiyoruz, her şeyi yapıyoruz burada" dedi.

Serenderin daha önce yüksek bir tepede olduğunu ve sonrasında babası tarafından şuan bulunduğu bölgeye indirildiğini ifade eden Muzaffer Sümer ise, "İlk kuruluşundan bu yana 70 yıllık bir süresi var. Serender, o zaman yerleşim yerleri biraz daha tepelerdeydi köyün. Buradan yaklaşık 200-250 metre daha yukarılardaydı. Oradan babam 30 yıl önce buraya taşıdı, daha aşağıya taşıdı. ve serender mantığıyla kullanılıyordu. İşte bu pandemi dönemiyle beraber biz bu serenderin aslında artık kendini taşıyamayacak halde olduğunu, kasnaklarının, taşıyıcı kasnaklarının zarar gördüğünü, çürümeye başladığını fark edince yaptırdık, restore ettik. Dışından anlaşılmıyor ama iç kısmını bayağı bir değiştirdik. Eşimin de anlattığı gibi hobi evine çevirdik. Kendi zevkleriyle, kendi uğraşıyla, hobisiyle, ileri dönüşüm iştahıyla yaptığı bütün malzemeleri buraya getiriyor. Burada bir havaya soktu onları, burada bir kullanılır hale getirdi. Beraberce burada eğleniyoruz. Dostlarımız geliyor, onlarla zaman geçiriyoruz. Bizim için fevkalade zaman geçirecek, tat aldığımız, keyif aldığımız bir yer oldu" şeklinde konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, Yerel, Rize, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pandemide 70 Yıllık Serenderi Yenilediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde

11:20
Kritik MYK öncesi CHP’de flaş gelişme Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
Kritik MYK öncesi CHP'de flaş gelişme! Yargıtay 9 vekilin üyeliğini sildi
10:34
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay 500 bin TL’lik transfer MASAK raporuna yansıdı
Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:30:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Pandemide 70 Yıllık Serenderi Yenilediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.