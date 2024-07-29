PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, seçim sonrası görev ve sorumluluklarının arttığını belirtti - Son Dakika
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PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, seçim sonrası görev ve sorumluluklarının arttığını belirtti

PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, seçim sonrası görev ve sorumluluklarının arttığını belirtti

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, seçimin ardından coşkuyla karşılandı. Erkoyuncu, katılım sayısı açısından rekor kırılan seçimin kendilerini memnun ettiğini ve yeni yönetimin kurum adına iyi şeyler yapmasını temenni ettiğini söyledi. Ayrıca, Erkoyuncu önemli projelere imza atacaklarını ve fabrikaların kapasitelerini artıracaklarını belirtti. Çiftçilerin güvenini boşa çıkarmayacaklarını vurgulayan Erkoyuncu, çiftçilerin sorunlarını ve beklentilerini iyi bildiğini ifade etti.

29.07.2024 16:48
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PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, katılım sayısı açısından rekor kırılan bir seçim olduğunu belirterek, "Hem katılım hem bize verilen oy oranı yüksekliği bizim görev ve sorumluluğumuzu bir kat daha artırdı. Şükürler olsun ki Konya Şeker gemisi fırtınayı atlatmış, limana güvenle yanaşmıştır" dedi.

PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu, seçimin ardından ilk mesai gününde coşkuyla karşılandı. Çalışanlar Başkan Erkoyuncu'yu alkışlarla karşılarken, Erkoyuncu gösterilen teveccüh karşısında teşekkürlerini sundu.

"Görev ve sorumluluğumuz arttı"

Başkan Erkoyuncu, gösterilen teveccüh karşısında daha çok çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, "Katılım sayısı açısından rekor kırılan bir seçim oldu. Tabii ki bu bizi memnun etti. Seçilen yeni yönetimin kurumumuz adına iyi şeyler yapmasını temenni ediyorum. İnşallah hepimize hayırlı olur. Hem katılım hem bize verilen oy oranı yüksekliği bizim görev ve sorumluluğumuzu bir kat daha artırdı. Bundan sonra işimiz daha zor. Daha ihtimamlı olmamız ve daha çok çalışmamız gerekecek. Çiftçilerimiz adına, çalışanlarımız adına, Konya kamuoyu adına hatta ülkemiz adına iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Elimizden gelen gayreti gösterdik ve bunu çiftçimiz de 2 yıl 9 aylık süreçte gördü. Bundan sonra daha aktif olacağız. Var gücümüzle çalışacağız" dedi.

"Konya Şeker gemisi fırtınayı atlatmış, limana güvenle yanaşmıştır"

Yeni dönemde önemli projelere imza atacaklarının altını çizen Başkan Erkoyuncu, mevcut fabrikaların kapasitelerin hızla artırılacağına vurgu yaptı. Başkan Erkoyuncu, ülke ve bölge tarımını geliştirmeye yönelik projelerde aktif olacaklarını belirtirken yine Konya Havzasının su problemiyle alakalı bürokrasi görüşmelerine devam edeceğini kaydetti. Başkan Erkoyuncu açıklamasının devamında, "Mevcut gıda ürünlerini üreten fabrikalarımızda, özellikle şeker fabrikası, parmak patates fabrikası, bisküvi çikolata fabrikalarımızda talebi karşılamak için kapasiteleri hızla artıracağız. Konya Şeker grubunda artık karlılık, finansa erişim sorunu kalmadı. Yeni dönemde irili ufaklı bütün tesislerimizde hızlıca rekabetçi modernizasyon yatırımlarını da yapmaya başlayacağız. Akabinde tarım, gıda ve hayvancılıkla daha da iç içe olacak, ülke ve bölge tarımının gelişiminde lokomotif bir rol üstleneceğiz. Şükürler olsun ki Konya Şeker gemisi fırtınayı atlatmış, limana güvenle yanaşmıştır. Önümüzdeki dönemde bu ülke için, üretici için yeni yükleri taşıyacak güce ulaşmıştır.

"Çiftçimizin güvenini boşa çıkarmayacağım"

"Çiftçilerin sorunlarını ve beklentilerini çok iyi bilirim" diyen Başkan Erkoyuncu, yeni dönemde de çiftçilerin refahı için çalışacağını kaydetti. Başkan Erkoyuncu, "Çiftçilerimiz bana vekaletlerini verdiler, güvendiler. Güvenlerini boşa çıkarmayacağım. 3 yıllık süreçte de gördüler ama bundan sonra görevimiz daha da zorlaştı. Ben kendim çiftçiyim. Çiftçinin sorunlarını ve beklentilerini çok iyi bilirim. Benim yönetim felsefem 3 şıklıdır. Helalli, hukuklu, mantıklı olan her şeye varız. Önce mantıklı olacak. Sırf istihdam oluşturmak adına kurulup sonra istihdamsızlık oluşturan sektörlerden uzak kalacağız. Çiftçilerimiz rahat olsun, fiyat politikalarında ve taban fiyatlarda elimizden geleni yapacağımızı çiftçimiz biliyor. Söz veriyorum elimden geleni yapacağım" ifadelerine yer verdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Konya, Çiftçilik, Tarım, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, seçim sonrası görev ve sorumluluklarının arttığını belirtti - Son Dakika

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SON DAKİKA: PANKOBİRLİK Genel Başkanı Ramazan Erkoyuncu, seçim sonrası görev ve sorumluluklarının arttığını belirtti - Son Dakika
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