Paris'te hayat pahalılığı eylemine yaklaşık 70 bin kişi katıldı, yürüyüş olaysız bitti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Paris'te hayat pahalılığı eylemine yaklaşık 70 bin kişi katıldı, yürüyüş olaysız bitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Paris\'te hayat pahalılığı eylemine yaklaşık 70 bin kişi katıldı, yürüyüş olaysız bitti
Haber Videosu

Paris'te hayat pahalılığı ve eğitim politikalarını protesto eden yaklaşık 70 bin kişi, yoğun güvenlik önlemleri altında yürüdü ve gösteri olaysız sona erdi. Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 14.00 itibarıyla ülke genelinde 27 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı yaklaşık 70 bin kişinin katılımıyla düzenlenen protesto yürüyüşü, yoğun güvenlik önlemleri altında olaysız şekilde sona erdi. Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 14.00 itibarıyla ülke genelinde 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'da hayat pahalılığına ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen protestoların üçüncü dalgası devam ederken, başkent Paris'te yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüşün olaysız sonlandığı bildirildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, yetkililerin izniyle Porte de Bagnolet bölgesinde yerel saatle 14.00'te başlayan yürüyüş, göstericilerin Porte de Charenton bölgesine ulaşmasıyla son buldu. Protestocular, yürüyüşte ülkede artan yaşam maliyetlerini ve polisin daha önceki gösterilerdeki sert müdahalelerini eleştiren sloganların yer aldığı pankartlar taşıdı. Güvenlik güçleri, başkentteki protestolara yaklaşık 70 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülke genelindeki protestoların büyük ölçüde sakin geçtiği ve dikkat çeken herhangi bir olay yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada, "Güvenlik önlemleri, özellikle Cadılar Bayramı gecesi öncesinde günün ilerleyen saatlerinde yaşanabilecek gelişmeler doğrultusunda uyarlanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanının belirlediği tutumda herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Polis, şiddet olaylarından ve maddi hasardan sorumlu kişilere en sert şekilde müdahale edecek" denildi.

"Ülke genelinde 27 kişi gözaltına alındı"

Bakanlığın açıklamasına göre güvenlik güçleri, saat 14.00'a kadar ülke genelinde 27 kişiyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklar ayrıca Toulouse, Marsilya ve Rennes şehrinde polis ile protestocular arasında gerilim yaşandığını bildirdi. Kaynaklar, ilerleyen saatlerde Rennes şehrinde yaklaşık 13 bin 500 protestocunun sokaklara döküldüğünü belirtti. Yetkililer, Marsliya ve Toulouse şehirlerinde sosyal medya üzerinden planlanan gösterilere izin verilmediğini bildirmişti.

Kaynak: İHA
İçişleri BakanlığıPolitikaFransaParisDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Televizyon dünyasında kriz büyüyor Bir dizi daha yayınlanmayacak Televizyon dünyasında kriz büyüyor! Bir dizi daha yayınlanmayacak
Otomobilin çarptığı yaban domuzunu ipten kementle çekmeye çalıştı, uzman uyardı Otomobilin çarptığı yaban domuzunu ipten kementle çekmeye çalıştı, uzman uyardı
Reklam Kurulu affetmedi “Kapatıyoruz“ ilanı halıcının cebini yaktı Reklam Kurulu affetmedi! "Kapatıyoruz" ilanı halıcının cebini yaktı
19:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz’deki saldırılar kimden gelirse gelsin hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir
18:58
Miçotakis BMGK’da harita açıp hedef aldı, Türkiye’den tek cümlelik yanıt geldi
Miçotakis BMGK'da harita açıp hedef aldı, Türkiye'den tek cümlelik yanıt geldi
18:15
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho’nun tarihi rekoru sona erdi
Bursaspor 3 golle kazandı ancak Iheanocho'nun tarihi rekoru sona erdi
18:09
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
Kocaelispor ve Çaykur Rizespor yenişemedi
17:57
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 19:38:54. #.0.2#
SON DAKİKA: Paris'te hayat pahalılığı eylemine yaklaşık 70 bin kişi katıldı, yürüyüş olaysız bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android