Paris\'te hayat pahalılığı eylemine yaklaşık 70 bin kişi katıldı, yürüyüş olaysız bitti

Fransa'nın başkenti Paris'te hayat pahalılığı ve eğitim politikalarına karşı yaklaşık 70 bin kişinin katılımıyla düzenlenen protesto yürüyüşü, yoğun güvenlik önlemleri altında olaysız şekilde sona erdi. Fransa İçişleri Bakanlığı, yerel saatle 14.00 itibarıyla ülke genelinde 27 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'da hayat pahalılığına ve eğitim politikalarına karşı düzenlenen protestoların üçüncü dalgası devam ederken, başkent Paris'te yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüşün olaysız sonlandığı bildirildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre, yetkililerin izniyle Porte de Bagnolet bölgesinde yerel saatle 14.00'te başlayan yürüyüş, göstericilerin Porte de Charenton bölgesine ulaşmasıyla son buldu. Protestocular, yürüyüşte ülkede artan yaşam maliyetlerini ve polisin daha önceki gösterilerdeki sert müdahalelerini eleştiren sloganların yer aldığı pankartlar taşıdı. Güvenlik güçleri, başkentteki protestolara yaklaşık 70 bin kişinin katıldığını açıkladı.

Fransa İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, ülke genelindeki protestoların büyük ölçüde sakin geçtiği ve dikkat çeken herhangi bir olay yaşanmadığı belirtildi. Açıklamada, "Güvenlik önlemleri, özellikle Cadılar Bayramı gecesi öncesinde günün ilerleyen saatlerinde yaşanabilecek gelişmeler doğrultusunda uyarlanmaya devam ediyor. İçişleri Bakanının belirlediği tutumda herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Polis, şiddet olaylarından ve maddi hasardan sorumlu kişilere en sert şekilde müdahale edecek" denildi.

"Ülke genelinde 27 kişi gözaltına alındı"

Bakanlığın açıklamasına göre güvenlik güçleri, saat 14.00'a kadar ülke genelinde 27 kişiyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklar ayrıca Toulouse, Marsilya ve Rennes şehrinde polis ile protestocular arasında gerilim yaşandığını bildirdi. Kaynaklar, ilerleyen saatlerde Rennes şehrinde yaklaşık 13 bin 500 protestocunun sokaklara döküldüğünü belirtti. Yetkililer, Marsliya ve Toulouse şehirlerinde sosyal medya üzerinden planlanan gösterilere izin verilmediğini bildirmişti.