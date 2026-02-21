Paris'te Ukrayna İçin Dayanışma Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Paris'te Ukrayna İçin Dayanışma Yürüyüşü

Paris\'te Ukrayna İçin Dayanışma Yürüyüşü
21.02.2026 20:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'daki Ukraynalılar, Paris'te Ukrayna'ya destek için büyük bir yürüyüş düzenledi.

Fransa'daki Ukraynalılar Birliği tarafından başkent Paris'te düzenlenen yürüyüşte yaklaşık 250 metrelik Ukrayna bayrağı taşınırken, Ukrayna için dayanışma çağrısı yapıldı.

Fransa'daki Ukraynalılar Birliği, başkent Paris'te Ukrayna'ya destek yürüyüşü organize etti. Geniş katılımla yapılan yürüyüşte, "Ukrayna'nın özgürlüğü ve Fransa'daki Ukraynalıların özgürlüğü için" sloganları atıldı. Yürüyüş boyunca Ukrayna'ya yönelik saldırılara dikkat çeken pankartlarda, "Ukrayna'da kış sert geçiyor, Rus hava saldırıları ölümcül halde. Ukrayna için dayanışma her zamankinden daha önemli" ifadeleri yer aldı.

Göstericiler ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya aleyhinde sloganlar attı. Ukrayna halkını desteklemek ve özgürlüğü savunmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe, Fransız sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Etkinlik kapsamında yaklaşık 250 metre uzunluğunda Ukrayna bayrağı taşındı. Başkentteki Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan yürüyüş, Bastille Meydanı'nda sona erdi.

Organizatörler ayrıca, Ukrayna ile dayanışmanın sembolü olarak, Paris'in tarihi simgelerinden Eiffel Kulesi'nin, yerel saat ile 19.00 sıralarında Ukrayna bayrağının renkleriyle ışıklandırılacağını belirtti. - PARİS

Kaynak: İHA

Ukrayna, Fransa, Paris, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Paris'te Ukrayna İçin Dayanışma Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz’dan sonra her şey değişecek Elektrikli araç kullanıcıları için 1 Temmuz'dan sonra her şey değişecek
Savaş an meselesi ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti Savaş an meselesi! ABD savaş gemisi kritik bölgeye girdi, iki ordu yüksek alarma geçti
17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı Son mesajı kahretti 17 yaşındaki lise öğrencisi metroda canına kıydı! Son mesajı kahretti
Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu Saman balyasının altında can verdi Yolda yürürken ölüm onu böyle buldu! Saman balyasının altında can verdi
Trump savaşı İran’a değil tüm dünyaya açtı Küresel tarife yağdırdı Trump savaşı İran'a değil tüm dünyaya açtı! Küresel tarife yağdırdı
Köprüde can pazarı Tutunamayınca yere düştü Köprüde can pazarı! Tutunamayınca yere düştü

20:14
Bir şok daha Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
Bir şok daha! Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi
20:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere peş peşe müjdeler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler
19:53
Aleyna Tilki’nin annesi, 3 günde paraya doydu
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu
19:25
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15’e çıkarıyorum
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum
19:17
Canlı anlatım: Konya’da ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Konya'da ilk gol geldi ancak ofsayt
17:08
“Savcıyım“ deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
"Savcıyım" deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 21:24:05. #7.11#
SON DAKİKA: Paris'te Ukrayna İçin Dayanışma Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.