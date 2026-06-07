Park Halindeki Araç Traktöre Çarptı

İmamoğlu ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün park ettikten sonra el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil yola çıkarak park halindeki traktöre çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde ilçedeki Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, istasyonda park edildikten sonra el freni çekilmediği için geriye doğru hareket etmeye başladı. Yola çıkan otomobil park halindeki traktöre çarparak durabildi. Şans eseri ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otomobil ve traktörde hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Uğur SELÇUK - Kamera: ADANA,