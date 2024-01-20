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Park halindeki kamyonette patlama - Son Dakika
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Park halindeki kamyonette patlama

Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki kamyonette meydana gelen patlamada polis ve itfaiye ekipleri harekete geçti. Patlamanın nedeni çakmak gaz kutularından kaynaklı yoğun gaz sıkışması sonucu çakmağın ateşlenmesi oldu.

20.01.2024 - 09:18,  Güncelleme: 09:23
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Park halindeki kamyonette patlama

VAN - Van'ın İpekyolu ilçesinde park halindeki kamyonette meydana gelen patlamada polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'nde meydana geldi. 65 AAH plakalı Ford Transit marka kamyonette meydana gelen patlamada polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede olay yerine giden polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de kamyonete müdahale etti. Patlamaya ilgili itfaiye ekiplerin yaptığı detaylı inceleme sonucunda, aracın içerisinde çakmak gaz kutularından kaynaklı yoğun gaz sıkışması sonucu çakmağın ateşlenmesi ile birlikte patlama meydana geldi.

Park halindeki kamyonette patlama
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Park halindeki kamyonette patlama - Son Dakika
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