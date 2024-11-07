Park Halindeki Tır Alev Aldı

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Park halindeki tır alev alev yandı

HATAY - Hatay'da park halindeyken alevlere teslim olan tır kullanılmaz hale geldi.

Kumlu ilçesinde park halinde olan tırın motor kısmından yanmaya başladı. Tır, kısa sürede alevler içinde kaldı. Alevlere teslim olan tırı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı tır kullanılmaz hale geldi.