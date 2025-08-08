Paşalı Köyü\'nde Su Eylemi: Köylüler İş Makinesini Durdurdu

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Paşalı köyünde, köyde bulunan su kuyusundan Kozaklı ilçesine su verilmesine tepki gösteren köylüler eylem yaptı. İş makinelerinin çalışmasını durdurmak isteyen vatandaşlar, açılan kanalı elleriyle kapatırken, bir kadın da iş makinesinin paletine oturup ağıt yaktı.

Kozaklı Belediyesi; ilçeye içme suyu temin etmek için Avanos ilçesine bağlı Paşalı köyündeki bir su kuyusunun sahibiyle anlaşma yaptı. Kuyudan ilçeye su taşımak amacıyla başlatılan çalışmalar sırasında köylüler bir araya gelerek tepki gösterdi. İş makinelerinin önünü kesen köylüler, suyun köylerinden alınmasına karşı olduklarını belirtti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri; gerginliğin büyümemesi için bölgede güvenlik önlemi aldı. Çalışmalar, köylülerin direnişi nedeniyle durduruldu.

1980 yılında da aynı sorunla karşılaştıklarını söyleyen köy halkı; "Suyumuzu o gün de vermedik, bugün de vermeyeceğiz" diyerek bu çalışmaların durdurulmasını istedi. Köylerindeki suyun alınmasını istemeyen bir kadın da iş makinasının paletine oturarak hem iş makinasının çalışmasını engelledi hem de ağıt yakarak yaşananlara tepki gösterdi. - NEVŞEHİR