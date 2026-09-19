Pasin Zaferi’nin 978. yıl dönümü anıldı

Erzurum Tarih Derneği üyeleri, Pasin Zaferi'nin 978. yıl dönümü dolayısıyla Pasin Ovası'nda bir araya gelerek mütevazı bir anma programı düzenledi.

Erzurum Tarih Derneği Başkanı H. Ömer Özden başkanlığındaki Yönetim Kurulu Üyeleri, Pasinler ilçesinde bulunan tarihi savaş alanını ziyaret ederek Pasin Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirdi.

Pasin Ovası'nda düzenlenen programa, Erzurum Tarih Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Bingöl ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zübeyir Saltuklu, İsmail Aslan ve Mahir İnanç katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, tarihi savaş alanında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehit ve gaziler için Eğitimci Tarihçi Abdurrahman Zeynal tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

"Pasin Zaferi, Malazgirt'e giden yolu açtı"

Erzurum Tarih Derneği Başkanı H. Ömer Özden, Pasin Muharebesi'nin, Selçuklular ile Bizanslılar arasında, Anadolu Selçuklu Devleti'nin tarih sahnesinden çekildiği döneme kadar aralıklarla yaklaşık 2,5 asır devam eden savaşların ilk büyük meydan muharebesi olarak tarihte yerini aldığını belirtti.

Pasin Zaferi'nin önemine dikkat çeken Başkan Özden, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Erzurum Tarih Derneği olarak her yıl bu zafer gününde Pasinler Ovası'nda hem şehitlerimizi ve gazilerimizi anmakta hem de bu zaferin önemini anlatmaya çalışmaktayız. Malazgirt Zaferi'ne giden yolu açan Pasin Zaferi'nin 978. yıl dönümü münasebetiyle burada bulunmaktayız. Bu önemli zaferle Anadolu kapısının kilidini kırarak Türk milletine bu güzel coğrafyayı yurt edinmenin ilk adımını atan ecdadımızı saygıyla yad ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bu zaferin niçin bu kadar önem taşıdığını anlatabilmek için öncelikle nasıl bir anlam taşıdığını anlamamız gerekir. Eğer Pasin Zaferi kazanılmış olmasaydı, Malazgirt Zaferi de olmazdı. Çünkü Pasinler Zaferi, Anadolu'nun kapılarını Türklere açmış, Bizans'ın yenilmezlik unvanını ortadan kaldırıp Selçuklu Devleti ordusuna cesaret kazandırmıştır. Biz Pasin Ovası'nda nam, Malazgirt'te şan kazandık. Pasin Zaferi Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1048 yaz aylarında bugünkü Erzurum'un yakınlarında bulunan ve o zamanların önemli ve hareketli bir ticaret merkezi olan 'Arzen' ya da 'Erzen' kentini ele geçirmek üzere görevlendirilen Selçuklu ordusu, kenti kuşatmıştır. Alınması güç olan bu kent, zor da olsa Selçuklu ordusuna teslim olmuş ve ordu dönüş için doğuya doğru harekete geçmiştir. Selçuklu ordusunun akınlarını durdurmak için bir araya gelen Bizans ve Gürcü ordusunun içerisinde Ermeni ve Abaza birlikleri de bulunuyordu. İbrahim Yınal ve Kutalmış beylerin komutasındaki Türk ordusu, geri dönüş yolunda Pasin Ovası'na geldiklerinde Bizans-Gürcü ittifakının 50 bin kişilik ordusuyla karşılaşmışlardır. Böylece Pasin Zaferi sadece askeri bir başarı olarak kalmamış, aynı zamanda milletimize güven veren psikolojik bir zafere de dönüşmüştür. Bu büyük zaferle Selçuklu Devleti oldukça güçlenmiş, yenilmez gözüyle bakılan Bizans ordusu ve müttefiklerinin yenilebileceği kanaatine ulaşılmıştır. Selçuklu ordusu, asıl hedef olan Anadolu'nun elde edilmesi için akınlarını daha da sıklaştırmış ve Anadolu'nun fethinin son adımı olan Malazgirt Zaferi'ne doğru giden tıkanık yolu açmıştır. Tarihi roman yazarlarının en önde gelenlerinden biri olan Mustafa Necati Sepetçioğlu, Malazgirt Savaşı'nı çok güzel bir benzetmeyle paslı bir kilidin açılması olarak nitelemişti. Evet, Anadolu, köhnemiş Bizans'ın elinde kapının paslanmış kilidi gibiydi. Bu paslı kilidin paslarını çözen kimyasal formül Pasin Zaferi olmuştur. Kilidin anahtarı ise Malazgirt Zaferi olmuş ve Anadolu kapısı ardına kadar açılmıştır. Bu büyük zaferin mimarı olan Sultan Alparslan, kendisinden sonraki nesillere hitaben, 'Size öyle bir vatan aldım ki ebediyyen sizin olacaktır' diyerek bu güzel vatanı bizlere emanet ettiğini ifade etmiştir. Erzurum Tarih Derneği olarak, 1071 Malazgirt Zaferi'mize giden yolu açan Pasin Zaferi'ni kutluyor, bu savaş esnasındaki şehitlerimizi ve gazilerimizi ve bu vatanı bize ebedi yurt yapan tüm kahramanlarımızı saygı ve sevgiyle anıyor, manevi huzurlarında minnetle eğiliyoruz."

Pasin Ovası'na anıt yapılması talebinde bulunan Erzurum Tarih Derneği Başkanı H. Ömer Özden, "Bu zaferin, ülkemiz gündemine getirilmesi gerekmektedir. Bunun için Derneğimiz, yıllardan beri bu gün adı geçen ovaya he yıl dönümünde gelerek Pasinler Zaferi'nin 978'ncı yıl dönümünü andık. Pasinler Zaferi'nin ülke gündemine kazandırılması için başta Devletimizin, üniversitelerimizin bu zafere sahip çıkması gerekir. Konuyla ilgili paneller, sempozyumlar yapılmalı, savaşın yapıldığı ovaya bir de zafer anıtı dikilmeli, zaferin kazanıldığı ovayı gösteren tabelalar konulmalıdır. Ayrıca çocuklarımız başta olmak üzere tüm halkımızda bir tarih bilinci oluşturulması gerekmektedir" diye konuştu.