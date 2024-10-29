Pasinler'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Pasinler'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

Pasinler\'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'un Pasinler ilçesinde coşkuyla kutlandı.

29.10.2024 13:41
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Erzurum'un Pasinler ilçesinde coşkuyla kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yıl dönümü törenleri ilçe kaymakamı Yunus Emre Temel'in sabah kaymakamlık makamında tebrikleri kabul ederek başladı. Tören alanına geçen Kaymakam Yunus Emre Temel, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladılar.

Günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan ilçe kaymakamı Yunus Emre Temel, "Bugün şan ve şeref dolu yüce Türk milletin işgale karşı göğsünü siper edip, istiklal mücadelesi verilişinin, yeniden devlet olma azmini gösterip, modern Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yıl dönümüdür. Bugün cumhuriyetin ilan edildiği, egemenliğin kaynağının millete ait olduğunu ifade eden devlet sisteminin kabul edildiği gündür. Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum" dedi.

Kaymakam Temel, törene katılan öğrencilere ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz" sözünü hatırlatarak cumhuriyete sahip çıkmalarını istedi.

Şehit İshak Çelik Kent Meydanında yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde İlçe Halk Eğitim Merkezi Folklor ekibi gösterilerinin ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine binaen şiirler okundu. Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla dereceye giren öğrencilere Kaymakam Yunus Emre Temel ve kurum amirleri tarafından ödüller verildi.

29 Ekim kutlama törenleri yapılan resmigeçit töreni ile son buldu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pasinler'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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