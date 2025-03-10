Patnos Belediye Spor Derbide Patnos İdman Yurdu'nu 2-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
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Patnos Belediye Spor Derbide Patnos İdman Yurdu'nu 2-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

Patnos Belediye Spor Derbide Patnos İdman Yurdu\'nu 2-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü

Ağrı Süper Amatör Lig 3. haftasında Patnos Belediye Spor, derbi maçında Patnos İdman Yurdu'nu 2-1 mağlup etti. Kulüp başkanı Sefa Taşdemir, her iki takımın da iyi mücadele ettiğini ve hedeflerinin Bölgesel Amatör Ligine çıkmak olduğunu belirtti.

10.03.2025 09:25  Güncelleme: 09:28
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Ağrı Süper Amatör lig 3. haftasında Patnos Belediye Spor ile Patnos İdman Yurdu karşı karşıya geldi. Patnos ilçe Stadyumunda oynanan derbiyi, Patnos Belediye Spor 2-1'lık skorla kazandı.

Patnos Belediye Spora galibiyeti getiren golleri, Osman Arslan ve Baran Taşdemir atarken Patnos İdman Yurdu'nun tel golü ise Muhammed Akdağ'dan geldi.

7 Puanla grupta lider olan Patnos Belediye Spor Kulübü Başkanı Sefa Taşdemir, her iki takımında çok iyi mücadele ettiklerini futbol severlere keyifli bir maç izlettiklerini söyledi. Hedeflerinin namağlup grubu lider bitirmek olduğunu söyleyen Başkan Taşdemir, "Amacımız Bölgesel Amatör Ligine (BAL) çıkmak, bu doğrultuda takım kurduk ve karşılığını almaya başladık. Derbide galip geldiğimiz için mutluyum, Patnos İdman yurdu takımını ve teknik ekibini gösterdikleri harika mücadele için tebrik ediyorum" dedi.

Patnos Belediye Spor Kulübü As Başkanı Fatih Işık, maçtan sonra soyunma odasında futbolcular ile teknik ekibi ve yöneticileri tebrik etti. As Başkan Işık, "Patnos'un gurur kaynağı iki kulübümüz, Patnos Belediye Spor ve Patnos İdman Yurdu, sahada kıyasıya bir mücadeleye imza attılar, İlçemizin bu güzide iki kulübümüzü verdikleri mücadeleden dolayı ayrı ayrı tebrik ederim. Yenen taraf biz olduk mutluyuz "diye konuştu. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Patnos Belediye Spor Derbide Patnos İdman Yurdu'nu 2-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patnos Belediye Spor Derbide Patnos İdman Yurdu'nu 2-1 Yenerek Liderliğini Sürdürdü - Son Dakika
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