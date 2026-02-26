Patnos\'ta belediyenin sıcak yemek hizmeti devam ediyor

Ağrı'nın Patnos ilçe Belediyesi, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma ruhunu ilçenin dört bir yanına taşımaya devam ediyor.

Belediye, evinden çıkamayan, iftar sofrası kurmakta zorlanan yaşlı, hasta ve yalnız yaşayan vatandaşları iftar yemeğe davet ederek veya kapısını sıcak yemekle çalıyor.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhallik Taşkın "Ramazan ayı paylaşmanın, kardeşliğin ve gönüllere dokunmanın ayıdır. BizlerPatnos'ta hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Bir kapıyı çalarken sadece yemek bırakmıyoruz; selamımızı, sevgimizi ve dualarımızı da götürüyoruz. Büyüklerimizin hayır duası bizim en kıymetli hazinemizdir. İmkanımız olduğu sürece her sofraya ulaşmaya, her gönle dokunmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Taşkın,sosyal destek çalışmalarının Ramazan boyunca artarak süreceğini, dayanışma kültürününPatnos'ta her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti. - AĞRI