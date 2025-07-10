Patnos Belediyesi Yeni Mahalle\'de Yeşil Alan Projelerini Denetledi

Patnos Belediyesi, Yeni Mahalle'de yürütülen çevre düzenleme ve yeşil alan projelerini sahada denetledi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yürütülen belediye çalışmaları kapsamında, Yeni Mahalle başta olmak üzere birçok bölgede devam eden projeler yerinde incelendi. Patnos Belediyesi, yeşil alanların artırılması ve ailelerin sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilecek yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, yürütülen projeleri yerinde denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Taşkın, Patnos'u daha yaşanabilir ve çevreci bir kent haline getirmek için gayretle çalıştıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın dinlenebileceği, çocukların güvenle vakit geçirebileceği alanlar oluşturmaya öncelik veriyoruz" dedi.

Çalışmalar kapsamında oyun parkları, oturma alanları, peyzaj düzenlemeleri ve yeşil kuşak projeleri hayata geçiriliyor. Belediye ekiplerinin sahadaki faaliyetlerinin, belirlenen takvim doğrultusunda devam ettiği bildirildi. - AĞRI