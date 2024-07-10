Patnos Belediyesi Yol Çalışmalarına Başladı

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Patnos Belediyesi, Atatürk Mahallesi Dergah Caddesi'nde asfalt öncesi hazırlıklara başladı.

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, yol çalışmalarının başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Tüm gayretimiz, Patnos'un yaşam kalitesini yükseltmek ve vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için. Bu tür çalışmalarla ilçemizin altyapısını güçlendiriyor ve ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz" dedi. Başkan Taşkın, vatandaşların sabrı ve ilgisi için teşekkür ederken, zor şartlar içerisinde başlatılan çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı sözünü verdi.

Belediye ekipleri, asfaltlama öncesinde yolun eski asfaltını kazıyarak zemin düzenlemesi ve gerekli iyileştirmeleri yapıyor. Bu çalışmalar, yeni asfaltın dökülmesi için gerekli hazırlıkların tamamlanmasını sağlayacak. Ayrıca, yol kenarlarında ve kaldırımlarda da çeşitli iyileştirmeler yapılacak, yeni kaldırım taşları döşenecek ve yeşil alanlar oluşturulacak. Bu düzenlemeler, hem yol güvenliğini artıracak hem de çevre estetiğine katkıda bulunacak. - AĞRI