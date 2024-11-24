Patnos Kaymakamı Kaymakam Hasan Taş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika
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Patnos Kaymakamı Kaymakam Hasan Taş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Patnos Kaymakamı Kaymakam Hasan Taş\'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı

Patnos Kaymakamı Kaymakam Hasan Taş, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile alakalı bir mesaj yayımladı.

24.11.2024 16:45
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Patnos Kaymakamı Kaymakam Hasan Taş, 24 Kasım Öğretmenler Günü ile alakalı bir mesaj yayımladı.

Taş, mesajında şunları kaydetti: "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Başöğretmen" unvanı veriliş tarihi olan "24 Kasım Öğretmenler Gününü" kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Öğretmenlik; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülmeyecek kadar değerli, saygın ve gücünü sevgiden alan dünyanın en güzel mesleklerindendir. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK "Öğretmenler Yeni Nesil Sizin Eseriniz Olacaktır" sözüyle öğretmenlerimizin tarihi görevine işaret etmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle; Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyor, ebediyete irtihal etmiş ve şehit düşmüş öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum." - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Patnos Kaymakamı Kaymakam Hasan Taş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Patnos Kaymakamı Kaymakam Hasan Taş'tan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı - Son Dakika
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