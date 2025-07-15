Patnos\'ta 15 Temmuz için Kur\'an tilaveti okundu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümü vesilesiyle Recep Tayyip Erdoğan Camii'nde anlam dolu bir anma programı düzenlendi. Programa ilçe protokol üyeleri katılarak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Etkinliğe, Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalik Taşkın, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, İlçe Müftüsü Abdulvahit Kamali, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Komando Tugay Komutanı Erden Eren, Ak Parti İlçe Başkanı Çetin Taşdemir ve İlçe Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yılmaz Tan katıldı. Program sırasında, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler dualarla anıldı.

Recep Tayyip Erdoğan Camii'nde gerçekleşen etkinlikte, İlçe Müftüsü Abdulvahit Kamali'nin öncülüğünde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve dualar edildi. Katılımcılar, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye bağlılığını ve vatan sevgisini bir kez daha tüm dünyaya gösterdiği unutulmaz bir gün olduğunu ifade etti. - AĞRI