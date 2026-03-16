Patnos'ta Bayram Öncesi Trafik Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

16.03.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Patnos'ta trafik ekipleri, bayramda kaza önlemek için denetimleri artırdı, kurallara uyulması çağrısı yaptı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yaklaşan bayram öncesinde trafik denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde gerçekleştirilen radarlı ve radarsız uygulamalarla sürücülerin kurallara uyması sağlanarak muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hız kontrolü başta olmak üzere emniyet kemeri kullanımı, araç belgeleri ve genel trafik kurallarına uyulup uyulmadığı titizlikle inceleniyor.

Yetkililer, yapılan uygulamaların temel amacının vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğunu belirterek, sürücülerin ceza ile karşılaşmamaları için trafik kurallarına uymaları gerektiğini ifade etti. Bayram süresince de denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Trafik, Patnos, Yerel, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 10:17:46. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.