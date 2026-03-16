Patnos\'ta Bayram Öncesi Trafik Denetimi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, yaklaşan bayram öncesinde trafik denetimlerini sıklaştırdı. İlçe genelinde gerçekleştirilen radarlı ve radarsız uygulamalarla sürücülerin kurallara uyması sağlanarak muhtemel kazaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Trafik ekipleri tarafından yapılan denetimlerde hız kontrolü başta olmak üzere emniyet kemeri kullanımı, araç belgeleri ve genel trafik kurallarına uyulup uyulmadığı titizlikle inceleniyor.

Yetkililer, yapılan uygulamaların temel amacının vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğunu belirterek, sürücülerin ceza ile karşılaşmamaları için trafik kurallarına uymaları gerektiğini ifade etti. Bayram süresince de denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi. - AĞRI