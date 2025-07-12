Patnos'ta Dayanışma Örneği: H. M. Teyze'ye Destek - Son Dakika
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Patnos'ta Dayanışma Örneği: H. M. Teyze'ye Destek

Patnos\'ta Dayanışma Örneği: H. M. Teyze\'ye Destek
12.07.2025 11:58
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Kızılay, 90 yaşındaki H. M. Teyze'nin yaşam koşullarını iyileştirmek için harekete geçti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde insanlık adına örnek bir dayanışma hikayesi yaşandı. Türk Kızılay Patnos Şubesi, Patnos'ta yalnız yaşayan 90 yaşındaki H. M adlı yaşlı kadını evinde ziyaret etti. Yapılan ziyaret sadece bir buluşmadan ibaret kalmadı; Hanım Teyze'nin hayatı, bu temasla birlikte değişmeye başladı.
Sağlık Taraması Yapıldı, Ev Koşulları Göz Ardı Edilmedi
Ziyaret sırasında Kızılay ekipleri, Teyze'yi evinden alarak şehir merkezine götürdü. Burada detaylı sağlık taramasından geçirilen yaşlı kadın, işlemler tamamlandıktan sonra yeniden köyüne ulaştırıldı. Ancak esas anlamlı adım, ekiplerin evde gördükleri manzara sonrası geldi.
İnsan Onuruna Yakışmayan Koşullarda Yaşam Mücadelesi
Teyze'nin kaldığı evin harabeye dönüşmüş, sağlıksız ve yaşanması güç bir durumda olduğunu gören ekipler, bu tabloya kayıtsız kalmadı. Türk Kızılay Patnos Şubesi, acil bir değerlendirme sonrası yaşlı kadının yaşam koşullarını insan onuruna yakışır bir hale getirmek için hemen harekete geçti.
"Sadece Yardım Değil, Umut Taşıyoruz"
Patnos Kızılay Şubesi Başkanı Mehmet Cabir Açık, konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Biz sadece erzak, giysi ya da sağlık hizmeti götürmüyoruz; biz umut taşıyoruz. Teyze'nin durumu, bölgemizde hala görünmeyen sessiz hayat mücadelelerinin bir örneğidir. Artık yalnız olmadığını, bu milletin vicdanının onun yanında olduğunu göstereceğiz," ifadelerini kullandı. - AĞRI

Kaynak: İHA

Kızılay, Patnos, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Patnos'ta Dayanışma Örneği: H. M. Teyze'ye Destek - Son Dakika

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