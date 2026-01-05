Patnos'ta gıda denetimi sürdürülüyor - Son Dakika
Patnos'ta gıda denetimi sürdürülüyor

Patnos\'ta gıda denetimi sürdürülüyor
05.01.2026 18:24  Güncelleme: 18:38
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, vatandaşların sağlıklı ve hijyenik alışveriş yapması için gıda denetim çalışmaları devam ediyor. Patnos Belediyesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliği ile yürütülen denetimlerde marketler, lokantalar ve gıda işletmeleri titizlikle inceleniyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla gıda denetim çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda, Patnos Belediyesi zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütüyor.

İlçe merkezindeki marketler, zincir mağazalar, lokantalar ve diğer gıda işletmeleri detaylı bir şekilde denetleniyor. Hijyen kuralları, gramaj standartları, fiyat etiketleri ve genel gıda güvenliği konularında kapsamlı bir inceleme yapılarak vatandaşların gönül rahatlığıyla hizmet alabilmeleri hedefleniyor. Yetkililer, bu denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve halkın sağlığını koruma konusundaki hassasiyetlerini vurguladı. Patnos'ta yürütülen bu çalışmaların, işletmelerin belirlenen standartlara uyumunu arttıracağına ve bölge sakinlerinin memnuniyetle karşılayacağı hizmet kalitesini yükselteceğine inanılıyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, Patnos, Yerel, Ağrı, Son Dakika

