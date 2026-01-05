Patnos\'ta gıda denetimi sürdürülüyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik bir şekilde alışveriş yapabilmelerini sağlamak amacıyla gıda denetim çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda, Patnos Belediyesi zabıta ekipleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütüyor.

İlçe merkezindeki marketler, zincir mağazalar, lokantalar ve diğer gıda işletmeleri detaylı bir şekilde denetleniyor. Hijyen kuralları, gramaj standartları, fiyat etiketleri ve genel gıda güvenliği konularında kapsamlı bir inceleme yapılarak vatandaşların gönül rahatlığıyla hizmet alabilmeleri hedefleniyor. Yetkililer, bu denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ve halkın sağlığını koruma konusundaki hassasiyetlerini vurguladı. Patnos'ta yürütülen bu çalışmaların, işletmelerin belirlenen standartlara uyumunu arttıracağına ve bölge sakinlerinin memnuniyetle karşılayacağı hizmet kalitesini yükselteceğine inanılıyor. - AĞRI