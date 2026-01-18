Patnos\'ta kar yağışı yeniden etkisini gösterdi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı, ilçe genelinde hayatı bir kez daha olumsuz etkiledi. Gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerine kadar aralıklarla devam eden kar yağışıyla birlikte ilçe merkezi ve kırsal mahalleler yeniden beyaza büründü.

Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer artarken, ilçe merkezinde de cadde ve sokaklarda yoğun kar birikintileri oluştu. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar zor anlar yaşarken, birçok sürücü araçlarını kar altından çıkarmak için uzun süre uğraş verdi.

Patnos Belediyesi ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte ilçe genelinde çalışma başlattı. Ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülürken, ekipler ulaşımın aksamaması için yoğun mesai harcıyor. Belediye yetkilileri, özellikle buzlanmaya karşı vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kırsal kesimlerde ve Süphan Dağı eteklerinde bulunan köylerde kar yağışının ulaşımı zaman zaman zorlaştırdığı öğrenildi. İlçe Özel İdaresi ekiplerinin kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdürdüğü, ulaşımın tamamen kesilmemesi için teyakkuz halinde oldukları bildirildi.

Kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düştüğü Patnos'ta, gece saatlerinde dondurucu soğukların etkili olması bekleniyor. Yetkililer, don ve buzlanma riskine karşı sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları ve vatandaşların zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları çağrısında bulundu.

Öte yandan kar yağışı, olumsuzluklarının yanı sıra ilçe genelinde kartpostallık görüntüler de oluşturdu. Beyaza bürünen Patnos, özellikle sabah saatlerinde görsel bir şölen sunarken, çocuklar karın keyfini çıkararak sokaklarda oynadı.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kar yağışının aralıklarla devam etmesi ve soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. - AĞRI