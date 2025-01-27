Patnos'ta Öğrenciler Gerçek Sınav Deneyimi Yaşadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Patnos'ta Öğrenciler Gerçek Sınav Deneyimi Yaşadı

Patnos\'ta Öğrenciler Gerçek Sınav Deneyimi Yaşadı

Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi öğrencileri, TYT provası ile sınav stresini aşmayı deneyimledi.

27.01.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi öğrencileri gerçek sınav deneyimi yaşadı.

"Dene, Yaşa, Tecrübe Et" Projesi kapsamında, Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi 12. sınıf öğrencileri, üniversite sınavına yönelik gerçek bir sınav deneyimi yaşadı. Temel Yeterlilik Testi (TYT) Provası, Patnos Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirildi. Saat 10.15'te başlayan prova sınavı, öğrencilerin gerçek bir sınav ortamında kendilerini test etmelerine imkan sağladı. Projede amaç, öğrencilerin sınav stresiyle başa çıkma becerilerini geliştirmek, sınav stratejilerini daha etkili bir şekilde uygulamalarına imkan sunmak ve akademik hazırlık süreçlerine destek olmaktı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Oğuz Çam da katılarak sınav sürecini yerinde inceledi. Milli Eğitim Müdürü Çam, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sınava yönelik motivasyonlarını artırmak adına çok önemli olduğunu belirtti. Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi'nin ortak çabasıyla gerçekleşen bu etkinlik, öğrencilerin üniversiteye giriş sürecindeki başarılarını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Selahaddin Eyyubi, Yerel Haberler, Patnos, Eğitim, Yerel, Yaşam, TYT, TYT, Son Dakika

Son Dakika Yerel Patnos'ta Öğrenciler Gerçek Sınav Deneyimi Yaşadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:28 Antalya’da 9 katlı otel inşaatında yangın İşçiler mahsur kaldı Antalya'da 9 katlı otel inşaatında yangın! İşçiler mahsur kaldı
16:42 Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş İşte ölümcül talimat Otel sahibi, yangın anında bile kendi derdine düşmüş! İşte ölümcül talimat
16:27 Şanlıurfa’da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti Şanlıurfa'da cinnet getiren kadın bir kızını serumla, diğer kızını silahla öldürüp intihar etti
16:10 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte 26 ilde yapılan anketten çıkan sonuç
15:04 İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı İstanbul hava sahasında tanımlanamayan trafik ikazı alarmı
01:46 İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük İsrail: İslami Cihad üyesi bir kişiyi tehdit oluşturduğu için öldürdük
23:55 Yargıtay “arkadaşımın yuvasını yıkan kadın“ sözlerini hakaret saydı Yargıtay "arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini hakaret saydı
23:36 Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez ’evet’ kararı çıktı Eskihamidiye köyü üçüncü kez referanduma gitti: Bu kez 'evet' kararı çıktı
23:09 Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar Gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla dehşet saçtılar
22:27 Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı Yangın faciasına ilişkin soruşturmada Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener tutuklandı
22:25 Kocaeli’de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı Kocaeli'de gürültü nedeniyle komşular arasında kavga: 6 yaralı
22:03 Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya’ya yaptırım uygulayacak Trump, sınır dışı ettiği göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım uygulayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2025 17:45:23. #1.13#
SON DAKİKA: Patnos'ta Öğrenciler Gerçek Sınav Deneyimi Yaşadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.