Patnos'ta üreticilere yemlik, arısız kovan ve 145 ton buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Patnos'ta üreticilere yemlik, arısız kovan ve 145 ton buğday tohumu dağıtıldı

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Patnos\'ta üreticilere yemlik, arısız kovan ve 145 ton buğday tohumu dağıtıldı
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Ağrı Patnos'ta yürütülen projeler kapsamında 10 yetiştiriciye 60 kilitli koyun yemliği, arıcılara arısız kovan, 290 üreticiye ise 145 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı. Desteklerle yemlemenin kolaylaşması, arıcılığın gelişmesi ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tarımsal üretimin geliştirilmesi ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla yürütülen projeler kapsamında yetiştiricilere yemlik, arıcılara arısız kovan, çiftçilere ise sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.

Valiliğin himayesinde ve koordinasyonunda, DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, ilgili bakanlık ve Ağrı İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafından finanse edilen proje kapsamında 10 yetiştiriciye yüzde 72 hibe desteğiyle toplam 60 kilitli koyun yemliği teslim edildi. Projeyle küçükbaş hayvancılıkta yemleme süreçlerinin kolaylaştırılması, üretim kapasitesinin artırılması ve hayvancılık faaliyetlerinin daha modern şartlarda sürdürülmesi hedefleniyor. "Coğrafi İşaretli Ağrı Geven Balının Üretimi Artıyor Projesi" kapsamında ise Patnos'taki arıcılara arısız kovan dağıtımı gerçekleştirildi. Projeyle bölgedeki arıcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi ve coğrafi işaretli Ağrı Geven Balı üretiminin artırılması amaçlanıyor. 2026 yılı Sertifikalı Buğday Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ağrı İl Özel İdaresi iş birliğinde 290 üreticiye toplam 145 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı. Destekle kaliteli tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Patnos'ta üreticilere yemlik, arısız kovan ve 145 ton buğday tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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