Patnos\'ta \'Yalancı\' Tiyatrosu Etkileyici!

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sahnelenen "Yalancı" adlı tiyatro oyunu, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Etkinlikten elde edilen gelirin ihtiyaç sahibi köy okullarının ana sınıflarının bakım ve onarımında kullanılacağı belirtildi.

Patnos'ta düzenlenen tiyatro etkinliği, sanat ve sosyal sorumluluğu aynı sahnede buluşturdu. "Açılsın Perde Tiyatro Kulübü" tarafından sahnelenen ve İtalyan yazar Carlo Goldoni'nin eseri olan "Yalancı" adlı oyun, Patnos halkından yoğun ilgi gördü.

Yönetmenliğini Mustafa Varol'un yaptığı oyunda; öğretmen, gazeteci, sağlık çalışanı ve infaz koruma memurlarından oluşan gönüllü oyuncular sahne aldı. Oyuncuların performansı izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Etkinlikten elde edilen tüm gelirin Patnos'taki ihtiyaç sahibi köy okullarının ana sınıflarının bakım ve onarımı için kullanılacağı bildirildi. - AĞRI