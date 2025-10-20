Patnos'ta Yangın Eğitimi - Son Dakika
Patnos'ta Yangın Eğitimi

20.10.2025 12:54
Patnos İtfaiyesi, MYO öğrencilerine yangın anında doğru davranışları öğretmek amacıyla eğitim verdi.

Patnos İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yangın anında doğru davranışları öğretmek amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Patnos İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine yangın eğitimi verildi.

Eğitim, öğrencilerin afet bilincini artırmak ve yangın anında doğru davranışları gösterebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi. İtfaiye ekipleri, eğitim sırasında öğrencilere teorik bilgiler aktarırken, uygulamalı olarak da yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve tahliye yöntemlerini gösterdi. - AĞRI

