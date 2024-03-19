PAÜ, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Etkinliği Düzenledi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün anlam ve önemi adına '18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Yeniden Diriliş' adlı etkinlik düzenlendi.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak PAÜ Motosiklet Topluluğu tarafından PAÜ Kınıklı Merkez Yerleşkesi içerisinde şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün ardından, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'ın açılış konuşmalarını gerçekleştirdiği konferans; Rektör Yardımcısı ve İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Durmuş Akalın'ın yaptığı '18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Yeniden Diriliş' başlıklı bir sunum ve ardından yine moderatörlüğünü Prof. Dr. Akalın'ın üstendiği Muharip Gazi Derneği Deniz Ast. Turgut Bozkurt, Malul Gazi Uzm. J. Kad. Çvş. Ömer Torun ile Şehit İs. Uzm. Onb. Oğuzhan Göçenoğlu'nun babası Abdullah Göçenoğlu'nun günün anlam ve önemine dair paylaşımları ile devam etti.
"Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ölmeyi emrediyorum' dediği yerden geliyoruz."
Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan şunları kaydetti: "Biz kimiz, kimlik problemimiz yok, Müslüman Türk milletindeniz. Nerden geliyoruz, Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ölmeyi emrediyorum' dediği yerden geliyoruz. Milletimizin ruhu çok yücelerdedir. Bu ruh kendisini her zaman ortaya koymaz. Ne zaman vatanına, bayrağına, dinine, bağımsızlığına saldırı olsa hemen harekete geçer. Ancak bu ruhun beslenmesi gerekir. Çanakkale Savaşının geçtiği mekanları görmek gerekir. İlkokulda gitmemişseniz ortaokulda, lisede, üniversitede yine gitmemişseniz hayatınızda mutlaka gidin. Benim duamdır: "Ya rab her Türk vatandaşına hayatında bir kez olsun Çanakkale'yi görmeyi nasip et. Evet, tarihimiz sürekli tekerrür ediyor. Dün orduları ile kapımıza dayanan düşmanlarımız, şimdi terör örgütleri yoluyla içimize girmeye, vatanı bölmeye çalışıyorlar. Bu necip millet yine her türlü ihanete rağmen canı pahasına Çanakkale geçilmez diyor. Değerli öğrencilerim şunu hiçbir zaman unutmayalım: Vatan yoksa hiçbir şeyin anlamı kalmaz. Kariyerinizin de anlamı kalmaz. Bu duyguları bu ruhu anlamanız için sizlere önerim şudur: Bir şehit ailesini veya bir gazimizi ziyaret edin. Bunu bugüne kadar yapmadıysanız yapın ve yüzbinlerce gazi ve şehidimizin neden olduğunu anlayalım. Sonuç olarak, bu vatan bizim ise bu vatan için, bayrak için ve bağımsızlığımız için her alanda ve kendi alanımızda çok çalışacağız, bu da şehitlerimize karşı bir hiç mesabesinde sorumluluğumuzdur."
"Çanakkale; atalarımızın, dedelerimizin ve isimsiz kahramanlarımızın mücadele hikayesidir"
Açılış konuşmasının ardından etkinliğin ilk kısmında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Durmuş Akalın '18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Yeniden Diriliş' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Aslında bir cephe olan Çanakkale'nin, verilen mücadeleler ve yazılan destan ile nasıl Çanakkale Savaşı olarak anıldığı anlatarak sözlerine başlayan Prof. Dr. Akalın, konuşmasının devamında Çanakkale'de geçirdiği yılları ve burada yaptığı çalışmalara ilişkin bilgiler aktardı. Prof. Akalın, Savaşı ve tarihi süreçte yaşananları anlatarak, Çanakkale'nin vatanın varoluş ve yok oluş meselesi haline geldiğini, bu duygular ile kahramanlarımızın mücadele ettiğini; atalarımızın, dedelerimizin ve isimsiz kahramanlarımızın mücadele hikayesi olduğunu belirtti. Savaşta gerçekleştirilen taktik hamleleri ve eldeki imkanlarla verilen mücadeleye dikkat çeken Prof. Dr. Akalın, ortaya koyulan mücadele azmini örnekler vererek anlatarak; Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale için önem ve anlamına ilişkin bilgiler paylaştı. - DENİZLİ
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