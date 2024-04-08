PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Ramazan Bayramı sebebiyle mesaj yayımladı. Kutluhan, milletimizin en büyük hasletlerinden bir tanesinin yardımlaşma ve muhtacın yanında olmak olduğunu vurguladı. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Manevi bir huzurla idrak ettiğimiz, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını tamamlayıp, gönüllerimizde önemli yer tutan; sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma, birlik olma gibi ulvi değerleri hissetmeyi sürdüreceğimiz Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği mutlu, umutlu ve sevgi dolu olmamız için bizlere güç veren önemli değerlerimizdir. Bu özel günlerde, kırgınlıkları, dargınlıkları, küskünlükleri geride bırakmalı; kimsesiz, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaçları ziyaret ederek, gönüllerinde umut çiçeklerinin yeniden filizlenmesine vesile olmalıyız. Bilindiği gibi aziz milletimizin en büyük hasletlerinden bir tanesi yardımlaşma ve muhtacın yanında olmaktır. Bayramlar da bu güzel duyguları yaşama ve yaşatmak içi3n her birimiz için önemli günlerimizdendir. Ramazan Bayramı vesilesiyle tutulan oruçların, yapılan ibadet ve duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz bu mübarek ay ve günlerin, İslam dünyasında başta Gazze olmak üzere, zulmün sona erdirmesini, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyor; dünyada ve ülkemizde yaşanan acıların son bulmasını diliyorum. Bu duygu ve düşünceler ile başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizde huzur içinde bayram kutlayabilmemize vesile olan, mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum." dedi. - DENİZLİ
Son Dakika › Yerel › PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan'dan Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
İsmailağa Cemaati'nden kovulan Cübbeli Ahmet, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim öncesi tartışma yaratacak bir çıkışta bulundu. Cübbeli, "Şu anda Cumhur İttifakı'nın dışındaki Yeniden Refah, Saadet vb. adaylarına özellikle İstanbul, Ankara gibi kazanamayacakları kesin ama Cumhur İttifakı'na kaybettirip CHP'yi, DEM'i teröristleri kazandıracağı kuvvetle muhtemel olan yerlerde bunlara oy vermek caiz değildir" dedi.
Türkiye'nin kültürel hafızası Milli Kütüphane kaynaklarında bugüne kadar 20 milyon sayfa dijitale aktarılırken, kütüphanenin yakın zamanda Ankara dışından da erişilebilir hale getirilmesine ilişkin çalışmalar başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Taner Beyoğlu, dijitalleşme çalışmaları hakkında bilgi verdi. Milli Kütüphane, gazete, dergi, kitap ve diğer bilgi kaynaklarını dijitalleştirerek vatandaşların çevrimiçi erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor.
Güney Afrika'nın Kruger Ulusal Parkı'nda yer alan Makuleke kabilesi, vahşi doğa turizmiyle kalkınma konusunda başarılı bir örnek oluşturuyor. Kabile, Kruger Ulusal Parkı ile işbirliği yaparak bölgedeki turistik tesislerin işletmesini üstleniyor ve yerel halka istihdam sağlıyor. Bu sayede kaçak avcılıkla mücadele edilirken, bölgenin doğal çeşitliliği korunuyor.
Milliyetçi-Ülkücü camianın tanınan isimlerinden Erdem Karakoç, Topkapı Suriçi Sosyal Tesisleri'nde iftar verdi. Karakoç, konuşmasında 31 Mart yerel seçimlerine az bir zaman kaldığını belirterek, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaptı. Ülkücü hareketin Türk milletinin milli ve manevi değerlerine bağlı olduğunu belirten Karakoç, bölücülüğe ve emperyalizme karşı olduklarını ifade etti. İftar programında diğer Ülkücü isimler de konuşmalar yaparak Ülkücülerin davasını ve mücadelesini anlattılar.
Hatay'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kurulacak. Depremler nedeniyle yıkılan veya hasar alan okulların yerine konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.
Hatay'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde 3 bin 424 sandıktan 96'sı konteynerde kurulacak. Depremler nedeniyle yıkılan veya hasar alan okulların yerine konuşlandırılan konteynerlerde vatandaşlar oylarını kullanabilecek.
Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, kayyum olarak göreve başladıklarında belediyenin borç batağında olduğunu ve birçok hizmette aksamalar yaşandığını belirtti. Polat, ilk olarak belediye borç yükünden kurtardıklarını, ardından başta alt yapı olmak üzere birçok projeyi hayata geçirdiklerini kaydetti.
31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimi çerçevesinde Türkiye yerel yöneticilerini seçmek için Pazar günü sandık başına gidecek. Sakarya genelinde toplam 2 bin 639 sandıkta 796 bin 924 seçmen oy kullanacak.
Düzce'de düzenlenen 3 Bant Bilardo Kulüpler Arası Yerel Lig Müsabakaları sonucunda Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü şampiyon oldu. Ligde 16 kulüp ve 72 sporcu yer aldı ve 11 gün süren müsabakaların ardından Düzce Belediyesi Spor Akademisi Spor Kulübü, Zirve Gençlik ve Spor Kulübü'nü finalde mağlup ederek şampiyonluk elde etti.
Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için Aydın'da 882 bin 124 seçmenin oy kullanması beklenirken, oy güvenliği çerçevesinde il genelinde toplam 5 bin 626 kolluk kuvveti görev yapacak.
Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Seongbuk bölgesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 13 araç karıştı ve 17 kişi yaralandı. Kazada ağır yaralanan kamyon sürücüsü ve bir araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen ekipler, kullanılamaz hale gelen araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Yunanistan'ın güneyinde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 2.9 ve 2.1 büyüklüğünde artçı sarsıntılar kaydedildi.
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