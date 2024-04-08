PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan\'dan Ramazan Bayramı Mesajı

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Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Ramazan Bayramı sebebiyle mesaj yayımladı. Kutluhan, milletimizin en büyük hasletlerinden bir tanesinin yardımlaşma ve muhtacın yanında olmak olduğunu vurguladı. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, "Manevi bir huzurla idrak ettiğimiz, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayını tamamlayıp, gönüllerimizde önemli yer tutan; sevgi, saygı, hoşgörü, dayanışma, birlik olma gibi ulvi değerleri hissetmeyi sürdüreceğimiz Ramazan Bayramı'na erişmenin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar; kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği mutlu, umutlu ve sevgi dolu olmamız için bizlere güç veren önemli değerlerimizdir. Bu özel günlerde, kırgınlıkları, dargınlıkları, küskünlükleri geride bırakmalı; kimsesiz, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaçları ziyaret ederek, gönüllerinde umut çiçeklerinin yeniden filizlenmesine vesile olmalıyız. Bilindiği gibi aziz milletimizin en büyük hasletlerinden bir tanesi yardımlaşma ve muhtacın yanında olmaktır. Bayramlar da bu güzel duyguları yaşama ve yaşatmak içi3n her birimiz için önemli günlerimizdendir. Ramazan Bayramı vesilesiyle tutulan oruçların, yapılan ibadet ve duaların Allah katında kabul olmasını diliyorum. İçinde bulunduğumuz bu mübarek ay ve günlerin, İslam dünyasında başta Gazze olmak üzere, zulmün sona erdirmesini, ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ediyor; dünyada ve ülkemizde yaşanan acıların son bulmasını diliyorum. Bu duygu ve düşünceler ile başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ülkemizde huzur içinde bayram kutlayabilmemize vesile olan, mukaddes değerler uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi minnetle yad ediyorum." dedi. - DENİZLİ