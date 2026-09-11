Pazarcılar Federasyonu Başkanı Karaca, Tokat ESOB'u ziyaret etti - Son Dakika
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Pazarcılar Federasyonu Başkanı Karaca, Tokat ESOB'u ziyaret etti

Pazarcılar Federasyonu Başkanı Karaca, Tokat ESOB\'u ziyaret etti
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Türkiye Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, beraberindeki federasyon ve esnaf teşkilatı yöneticileriyle Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti. Ziyarette esnaf ve sanatkarların talepleri, beklentileri ve öncelikli sorunları ele alındı.

Türkiye Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, beraberindeki federasyon ve esnaf teşkilatı yöneticileriyle birlikte Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Türkiye Pazarcılar Federasyonu Genel Başkanı Ali Karaca, beraberindeki federasyon ve esnaf teşkilatı yöneticileriyle birlikte Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fehmi Çankaya ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Karaca, olağan genel kurulda yeniden güven tazeleyen Çankaya'yı tebrik ederken, ziyarette esnaf ve sanatkarların talepleri, beklentileri ve öncelikli sorunları ele alındı.

Karaca, beraberindeki Türkiye Metal Otomotiv Makine Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Genel Başkanı Hayrettin Yıldırım, Manisa ESOB Başkanı Hasan Geriter, Nevşehir ESOB Başkanı Mehmet Pınarbaşı, TŞOF Genel Başkan Vekili ve Yozgat ESOB Başkanı Latif Altın ile birlikte Tokat ESOB Başkanı Fehmi Çankaya ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette ayrıca Tokat Minibüsçüler Odası Başkanı Ömer Yıldırım, Tokat Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hasan Doğan, Tokat Marangozlar Odası Başkanı İsmail Aktaş, Niksar Şoförler Odası Başkanı Fevzi Özsert, Niksar Esnaf Odası Başkanı Mehmet Önder, Pazar Esnaf Odası Başkanı Ali Abur, Turhal Şoförler Odası Başkanı Mustafa Dönmez, Zile Oto Tamirciler Odası Başkanı Yücel Sayar, Artova Esnaf Odası Başkanı İsmet Dirican ve Almus Esnaf Odası Başkanı Erol Ceritoğlu da yer aldı.

Olağan genel kurulda yeniden güven tazeleyen Fehmi Çankaya ve Birlik yöneticilerini tebrik eden Karaca, yeni hizmet dönemlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaret kapsamında esnaf ve sanatkarların karşı karşıya olduğu sorunlar ile talepler değerlendirilirken, bu ihtiyaçlara yönelik planlanan çalışma ve projeler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Karaca, başkanların görüş ve önerilerini dinleyerek karşılıklı istişarelerde bulundu.

Karaca, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede, TESK Olağan Genel Kurulu sürecinde kendileriyle omuz omuza hareket edeceğini ifade eden Fehmi Çankaya ve Birlik yöneticilerine teşekkür etti.

Karaca ayrıca Tokat'taki esnaf teşkilatına ev sahiplikleri, ilgileri ve destekleri dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazarcılar Federasyonu Başkanı Karaca, Tokat ESOB'u ziyaret etti - Son Dakika

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